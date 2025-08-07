DUNIA
Kremlin memberi isyarat pertemuan Trump-Putin dalam 'hari-hari mendatang'
Perkembangan ini terjadi sehari setelah utusan AS Steve Witkoff bertemu dengan kepemimpinan Rusia di Moskow.
Dalam beberapa pekan terakhir, Trump semakin kecewa dengan Putin terkait perang Ukraina. / Reuters
15 jam yang lalu

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan akan bertemu dalam sebuah pertemuan puncak secepatnya minggu depan, menurut pernyataan Kremlin pada hari Kamis.

Pertemuan ini akan menjadi yang pertama antara presiden AS dan Rusia yang sedang menjabat sejak Joe Biden bertemu dengan Putin di Jenewa pada Juni 2021. Pertemuan ini juga berlangsung di tengah upaya Trump untuk menengahi penghentian serangan militer Rusia di Ukraina.

"Atas usulan dari pihak Amerika, telah dicapai kesepakatan secara prinsip untuk mengadakan pertemuan puncak bilateral dalam beberapa hari mendatang," kata Yuri Ushakov, penasihat Kremlin, seperti dikutip oleh kantor berita negara Rusia.

“Kami sekarang mulai merancang detailnya bersama dengan rekan-rekan Amerika kami,” tambah Ushakov. “Minggu depan telah ditetapkan sebagai target waktu.”

Ushakov juga menyebutkan bahwa lokasi pertemuan "telah disepakati secara prinsip," tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tempat tersebut.

Pengumuman ini muncul sehari setelah utusan AS Steve Witkoff bertemu dengan Putin di Moskow.

Witkoff mengusulkan pertemuan trilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, tetapi Rusia tidak memberikan tanggapan atas usulan tersebut, kata Ushakov. "Pihak Rusia sama sekali tidak memberikan komentar atas opsi ini," tambahnya.

SUMBER:TRT World & Agencies
