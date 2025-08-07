Peresmian bendungan raksasa di salah satu sungai di China telah menjadi titik panas terbaru dalam dinamika politik Asia Selatan yang penuh gejolak. Proyek senilai $167 miliar ini menandai momen penting dalam geopolitik air regional, meningkatkan kendali China atas aliran air lintas batas, yang memicu kekhawatiran negara-negara hilir seperti India.
Terletak di tepi timur Dataran Tinggi Tibet, Sungai Yarlung Tsangpo akan menjadi fasilitas pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia, dengan kapasitas tiga kali lipat dari Bendungan Tiga Ngarai yang terkenal di China.
Namun, bagi negara-negara hilir seperti India dan Bangladesh, Yarlung Tsangpo adalah sumber kehidupan penting bagi sektor pertanian mereka.
Setelah keluar dari Tibet, sungai ini menjadi Sungai Brahmaputra yang mengalir melalui negara bagian timur laut India, Arunachal Pradesh dan Assam, sebelum memasuki Bangladesh.
Karena kekhawatiran yang sebagian besar disuarakan oleh India, China sempat menunda proyek ini, yang dikenal sebagai Stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Air Motuo, untuk melakukan evaluasi ilmiah intensif terkait stabilitas geologi, lingkungan ekologi, dan hak sumber daya air negara-negara hilir. Akhirnya, bendungan ini disetujui pada Desember 2024.
Menurut para ahli China, bendungan ini dapat mengurangi risiko banjir, tetapi menurut pihak India, belum ada langkah mitigasi yang diambil. Menanggapi keberatan New Delhi lima tahun lalu, Kementerian Luar Negeri China menegaskan "hak sah" mereka untuk membangun bendungan tersebut, tetapi berjanji untuk mempertimbangkan dampak terhadap negara-negara hilir.
Keraguan India dan kekhawatiran strategis
Setelah peluncurannya, media China memuji Bendungan Motuo sebagai "proyek abad ini". Secara domestik, proyek ini dipromosikan sebagai kemenangan untuk keamanan energi, pertumbuhan ekonomi di Tibet, dan ketahanan iklim.
Meskipun China memberikan jaminan tentang perlindungan lingkungan yang ketat, India tetap skeptis. Faktanya, proyek ini memberikan pengaruh strategis yang signifikan bagi China.
Menurut laporan tahun 2020 oleh Lowy Institute, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Australia, "Kendali atas sungai-sungai ini [di Dataran Tinggi Tibet] secara efektif memberikan China kendali penuh atas ekonomi India."
Awal tahun ini, Pema Khandu, Ketua Menteri Arunachal Pradesh, memperingatkan bahwa bendungan besar seperti itu, yang hanya berjarak 50 kilometer dari perbatasan India, dapat mengurangi aliran air hingga 80 persen dan berpotensi menyebabkan banjir di wilayah hilir Arunachal dan Assam.
Meskipun India belum melakukan pemodelan hidrologi formal untuk mendukung klaim ini, negara tersebut memiliki kapasitas teknis untuk melakukannya.
Saat ini, kekhawatiran New Delhi tampaknya lebih didorong oleh pertimbangan strategis daripada penilaian ilmiah, terutama mengingat kedekatan bendungan ini dengan wilayah yang disengketakan dan skala proyek yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Khandu juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa China dapat menggunakan bendungan ini sebagai "bom air," yang berarti dapat digunakan sebagai senjata geopolitik dalam situasi konflik.
Hubungan China-India
Ketakutan bahwa China dapat "memanfaatkan" air telah mendorong India untuk bertindak. New Delhi mempercepat rencana pembangkit listrik tenaga airnya sendiri, termasuk proyek bendungan Siang berkapasitas 10 GW yang diusulkan untuk mengimbangi pengaruh China.
Namun, meskipun India menganggap negara bagian Arunachal [tempat Sungai Brahmaputra mengalir] sebagai bagian integral dari wilayahnya, China mengklaimnya sebagai bagian dari Tibet Selatan dan menentang proyek infrastruktur India di sana, menciptakan ruang untuk lebih banyak kontroversi.
Ironisnya, persetujuan akhir Bendungan Motuo datang tepat ketika ketegangan di Lembah Galwan tampaknya mereda, menunjukkan bahwa infrastruktur air kini menjadi bagian dari kalkulasi strategis yang lebih luas.
China sebelumnya telah menahan data sungai dari India, terutama selama kebuntuan perbatasan Doklam pada tahun 2017, sebagai pengingat halus bahwa air dapat menjadi alat yang sekuat kekuatan militer.
Sejak bentrokan mematikan di Lembah Galwan pada tahun 2020, kepercayaan antara Beijing dan New Delhi tetap sulit dicapai, dan kebuntuan militer yang berulang di sepanjang Garis Kontrol Aktual (LAC) dalam beberapa tahun terakhir telah memperburuk hubungan bilateral.
Meskipun keterlibatan diplomatik Sino-India tetap stabil, persaingan strategis dan masalah yang belum terselesaikan terus berlanjut. Tanpa perjanjian pembagian air yang mengikat, ketegangan yang ada di sepanjang LAC dapat dengan mudah meningkat, dan China akan memiliki kendali penuh atas hulu.
Pelajaran dari Perjanjian Air Indus
Skenario yang muncul ini mirip dengan sengketa air yang telah berlangsung lama antara India dan Pakistan di bawah Perjanjian Air Indus (IWT).
Dibroker oleh Bank Dunia pada tahun 1960, IWT memberikan India kendali atas sungai-sungai timur Sutlej, Beas, dan Ravi, serta Pakistan kendali atas sungai-sungai barat, Indus, Jhelum, dan Chenab.
Meskipun telah melalui berbagai perang, India baru-baru ini menangguhkan perjanjian tersebut meskipun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut dalam perjanjian. Sebagai bentuk protes, Pakistan menyatakan bahwa hal ini akan dianggap sebagai ‘tindakan perang’. Sementara itu, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag telah dengan suara bulat memutuskan bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
Menyalahkan Islamabad atas serangan militan di Kashmir pada bulan April lalu tanpa bukti yang kredibel, India menangguhkan ketentuan-ketentuan utama IWT dan mengancam akan membatasi aliran air. Langkah tersebut berdampak parah terhadap perekonomian Pakistan, di mana pertanian menyumbang 24 persen dari PDB.
Dengan mengklaim kendali hulu secara sepihak di luar mekanisme hukum yang mengikat, India mungkin telah menetapkan preseden—satu yang kini dapat menggoda China untuk diikuti.
Setelah selesai, Bendungan Motuo akan memberikan China kendali hulu yang tak terbantahkan atas Sungai Brahmaputra, tanpa adanya perjanjian formal atau mekanisme arbitrase, meninggalkan India dalam posisi rentan dan terkendala secara diplomatik.
Ironisnya, Perjanjian Air Indus—yang lama dikritik di India sebagai koncesion yang usang kepada Pakistan—kini tampaknya menjadi kerangka hukum yang mungkin diinginkan New Delhi dalam hubungannya dengan Beijing.
Bisakah bendungan baru China meningkatkan keamanan air regional?
Sementara New Delhi memandang Bendungan Motuo sebagai ancaman, Islamabad lebih mungkin melihat pengaruh hidro-politik Beijing sebagai kekuatan stabilisator.
Kerja sama Sino-Pakistan yang mendalam, terlihat dalam proyek-proyek bersama yang sukses seperti PLTA Karot dan Neelum-Jhelum, menawarkan model konstruktif untuk koordinasi hulu-hilir, berbanding terbalik dengan dinamika pembagian air yang rumit antara India dan Pakistan.
Menuju masa depan, pengaruh hidroelektrik China dapat berfungsi sebagai penyeimbang strategis terhadap upaya India untuk mengganggu aliran air ke Pakistan.
Selain itu, sama seperti China secara rutin menentang pembangunan infrastruktur India di Arunachal Pradesh, Pakistan telah lama menentang pembangunan bendungan India di sungai-sungai yang dibagi bersama, dengan alasan pelanggaran Perjanjian Air Indus. Pola paralel ini menyoroti tren regional yang semakin jelas: air sebagai alat kontestasi geopolitik.
Meskipun menguasai hulu beberapa sungai kritis, China tidak memiliki perjanjian pembagian air yang mengikat secara hukum dengan negara-negara hilirnya. Apakah China akan mempertimbangkan perjanjian semacam itu dengan India masih belum pasti. Namun, kedua negara dapat diuntungkan dari formalisasi mekanisme kerja sama untuk Sungai Brahmaputra.
Bangladesh juga telah menyuarakan kekhawatirannya. Pada bulan Februari, Dhaka secara resmi meminta rincian tentang bendungan Motuo tetapi dilaporkan tidak menerima tanggapan resmi. Pejabat China kemudian meyakinkan Bangladesh selama kunjungan bahwa proyek tersebut adalah skema sungai yang mengalir dan tidak akan melibatkan pengalihan air.
Pada akhir Maret, pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, mengunjungi Beijing, dan kedua negara menegaskan kembali kesepakatan yang ada untuk berbagi data hidrologi.
Mengingat lokasinya di hilir, partisipasi Bangladesh dalam perjanjian Brahmaputra di masa depan akan logis. Namun, hubungan yang semakin hangat antara Dhaka dan Beijing – serta ketegangan baru-baru ini dalam hubungan India-Bangladesh – mungkin membuat New Delhi enggan terlibat dalam kerangka kerja tiga pihak.
Saatnya bagi India untuk mempertimbangkan kembali pendekatan diplomasi airnya. Alih-alih membongkar Perjanjian Air Indus, India seharusnya memperkuat warisan tersebut dan mengejar perjanjian serupa dengan China.
Konvensi Brahmaputra dapat mengubah krisis yang mengancam menjadi landasan stabilitas regional, mengubah sungai menjadi sumber daya bersama rather than garis demarkasi yang diperebutkan.