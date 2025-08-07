Peresmian bendungan raksasa di salah satu sungai di China telah menjadi titik panas terbaru dalam dinamika politik Asia Selatan yang penuh gejolak. Proyek senilai $167 miliar ini menandai momen penting dalam geopolitik air regional, meningkatkan kendali China atas aliran air lintas batas, yang memicu kekhawatiran negara-negara hilir seperti India.

Terletak di tepi timur Dataran Tinggi Tibet, Sungai Yarlung Tsangpo akan menjadi fasilitas pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia, dengan kapasitas tiga kali lipat dari Bendungan Tiga Ngarai yang terkenal di China.

Namun, bagi negara-negara hilir seperti India dan Bangladesh, Yarlung Tsangpo adalah sumber kehidupan penting bagi sektor pertanian mereka.

Setelah keluar dari Tibet, sungai ini menjadi Sungai Brahmaputra yang mengalir melalui negara bagian timur laut India, Arunachal Pradesh dan Assam, sebelum memasuki Bangladesh.

Karena kekhawatiran yang sebagian besar disuarakan oleh India, China sempat menunda proyek ini, yang dikenal sebagai Stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Air Motuo, untuk melakukan evaluasi ilmiah intensif terkait stabilitas geologi, lingkungan ekologi, dan hak sumber daya air negara-negara hilir. Akhirnya, bendungan ini disetujui pada Desember 2024.

Menurut para ahli China, bendungan ini dapat mengurangi risiko banjir, tetapi menurut pihak India, belum ada langkah mitigasi yang diambil . Menanggapi keberatan New Delhi lima tahun lalu, Kementerian Luar Negeri China menegaskan " hak sah " mereka untuk membangun bendungan tersebut, tetapi berjanji untuk mempertimbangkan dampak terhadap negara-negara hilir.

Keraguan India dan kekhawatiran strategis

Setelah peluncurannya, media China memuji Bendungan Motuo sebagai " proyek abad ini ". Secara domestik, proyek ini dipromosikan sebagai kemenangan untuk keamanan energi, pertumbuhan ekonomi di Tibet, dan ketahanan iklim.

Meskipun China memberikan jaminan tentang perlindungan lingkungan yang ketat, India tetap skeptis. Faktanya, proyek ini memberikan pengaruh strategis yang signifikan bagi China.

Menurut laporan tahun 2020 oleh Lowy Institute, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Australia, "Kendali atas sungai-sungai ini [di Dataran Tinggi Tibet] secara efektif memberikan China kendali penuh atas ekonomi India."

Awal tahun ini, Pema Khandu, Ketua Menteri Arunachal Pradesh, memperingatkan bahwa bendungan besar seperti itu, yang hanya berjarak 50 kilometer dari perbatasan India, dapat mengurangi aliran air hingga 80 persen dan berpotensi menyebabkan banjir di wilayah hilir Arunachal dan Assam.

Meskipun India belum melakukan pemodelan hidrologi formal untuk mendukung klaim ini, negara tersebut memiliki kapasitas teknis untuk melakukannya.

Saat ini, kekhawatiran New Delhi tampaknya lebih didorong oleh pertimbangan strategis daripada penilaian ilmiah, terutama mengingat kedekatan bendungan ini dengan wilayah yang disengketakan dan skala proyek yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Khandu juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa China dapat menggunakan bendungan ini sebagai "bom air," yang berarti dapat digunakan sebagai senjata geopolitik dalam situasi konflik.

Hubungan China-India

Ketakutan bahwa China dapat "memanfaatkan" air telah mendorong India untuk bertindak. New Delhi mempercepat rencana pembangkit listrik tenaga airnya sendiri, termasuk proyek bendungan Siang berkapasitas 10 GW yang diusulkan untuk mengimbangi pengaruh China.

Namun, meskipun India menganggap negara bagian Arunachal [tempat Sungai Brahmaputra mengalir] sebagai bagian integral dari wilayahnya, China mengklaimnya sebagai bagian dari Tibet Selatan dan menentang proyek infrastruktur India di sana, menciptakan ruang untuk lebih banyak kontroversi.

Ironisnya, persetujuan akhir Bendungan Motuo datang tepat ketika ketegangan di Lembah Galwan tampaknya mereda, menunjukkan bahwa infrastruktur air kini menjadi bagian dari kalkulasi strategis yang lebih luas.

China sebelumnya telah menahan data sunga i dari India, terutama selama kebuntuan perbatasan Doklam pada tahun 2017, sebagai pengingat halus bahwa air dapat menjadi alat yang sekuat kekuatan militer.

Sejak bentrokan mematikan di Lembah Galwan pada tahun 2020, kepercayaan antara Beijing dan New Delhi tetap sulit dicapai, dan kebuntuan militer yang berulang di sepanjang Garis Kontrol Aktual (LAC) dalam beberapa tahun terakhir telah memperburuk hubungan bilateral.