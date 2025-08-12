TNI Angkatan Laut mengerahkan empat kapal perang dan satu pesawat patroli maritim untuk melakukan Passing Exercise dengan United Kingdom Carrier Strike Group (CSG) HMS Prince of Wales saat melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, 31 Juli lalu. Latihan digelar di Laut Banda saat CSG melanjutkan pelayaran usai mengikuti latihan militer multinasional di Australia.

Kapal perang Indonesia yang terlibat adalah KRI Raden Eddy Martadinata-331, KRI Frans Kaisiepo-368, KRI Kapak-625, dan KRI Hampala-880. Pesawat CN-235-220 MPA dengan nomor ekor P-8306 juga diterbangkan dari Pangkalan Udara Ambon untuk melakukan patroli udara dan pengambilan foto formasi.

Sementara itu, gugus tempur Inggris terdiri atas kapal induk HMS Prince of Wales, Type 45 destroyer HMS Dauntless, kapal tanker kelas Tide RFA Tidespring, frigat kelas Halifax HMCS Ville de Quebec milik Kanada, serta frigat kelas Fridtjof Nansen HMNOS Roald Amundsen dari Norwegia.

Latihan di Laut Banda

Menurut keterangan resmi TNI AL pada 1 Agustus, formasi kapal perang Indonesia pertama kali mendeteksi CSG Inggris melalui radar sekitar pukul 09.20 WIT di barat daya Pulau Buru. Kontak visual dengan HMS Dauntless kemudian dikonfirmasi antara pukul 09.50–10.05 melalui Automatic Identification System (AIS)

Panglima Komando Gugus Tempur Laut Koarmada III, Laksamana Pertama Andri Kristianto, menyampaikan salam resmi kepada komandan CSG Inggris pada pukul 11.05. Pesawat patroli CN-235-220 kemudian terbang dari Ambon pukul 12.30 untuk melakukan operasi pengamanan udara dan sesi foto dari pukul 13.10 hingga 14.15.

Latihan berakhir pukul 16.45, dengan KRI Kapak dan KRI Hampala melanjutkan tugas mengawal CSG Inggris di ALKI III, sementara KRI Raden Eddy Martadinata dan KRI Frans Kaisiepo melanjutkan operasi terpisah. Setelah melintasi ALKI III, CSG Inggris terbagi menjadi dua kelompok: sebagian menuju Korea Selatan, sementara HMS Prince of Wales berlayar ke Jepang.