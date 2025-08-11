Pada musim panas tahun 2023, pembuat film Palestina yang berbasis di London, Yousef Alhelou, melakukan perjalanan ke Gaza dengan misi sederhana: menangkap denyut nadi kehidupan di tempat yang telah lama tertutup bagi dunia luar.

Namun, ia tidak menyangka bahwa rekamannya akan segera menjadi semacam obituari yang tidak disengaja.

Film dokumenter berjudul The Phoenix of Gaza , berdurasi 48 menit, direkam hanya beberapa bulan sebelum Israel melancarkan apa yang oleh Alhelou disebut sebagai “perang genosida” di wilayah tersebut.

Film ini ditayangkan perdana di London pada Februari 2025, menjadi arsip yang indah sekaligus menyayat hati tentang Gaza yang kini tak lagi ada.

Selama dua tahun, Israel menjatuhkan lebih dari 85.000 ton bom di Gaza, mengubah wilayah tersebut menjadi puing-puing. Film Alhelou kini menjadi arsip, kenangan, dan monumen.

Melalui lensanya, kita menyaksikan Gaza yang pernah disebut sebagai “ Riviera Timur Tengah ,” tempat penuh kebahagiaan dan perlawanan yang kemudian berubah menjadi kuburan massal.

“Kami menolak untuk lenyap. Kami menolak untuk menyerah,” katanya.

Ia menunjukkan pandangan autentik tentang tempat yang kini hanya terlihat dalam video buatan AI sebagai “Riviera Timur Tengah.”

Gaza sebelum kehancuran

Direkam pada Juli dan Agustus 2023, The Phoenix of Gaza menampilkan keindahan yang memukau.

Film ini dimulai di London. Kita melihat Alhelou di apartemennya, sedang berkemas dengan suara penuh antusiasme saat ia bersiap kembali ke Gaza setelah sepuluh tahun.

Ia menelepon ibunya, yang mendoakannya agar selamat dalam perjalanan, sementara putranya yang berusia 10 tahun muncul sebentar.

“Saya ingin menunjukkan kepada dunia kehidupan orang Gaza, kehidupan sehari-hari, hiruk-pikuknya,” katanya kepada TRT World.

Tanpa disadari, rekaman yang diambil pada Juli dan Agustus 2023 itu menjadi artefak sejarah, potret terakhir Gaza sebelum kehancurannya oleh serangan Israel.

Melalui pengambilan gambar dengan drone, kita melihat kota yang menentang pengepungan selama 20 tahun.

Jalan-jalan bersih dengan lalu lintas yang lancar, gedung-gedung tinggi dihiasi panel surya yang dibangun dari kebutuhan setelah Israel menghancurkan satu-satunya pembangkit listrik Gaza pada 2006.

Ruang hijau dan pepohonan menghiasi kawasan perkotaan, sementara taman-taman umum penuh dengan keluarga yang duduk santai, anak-anak bermain, dan orang-orang berjalan di sepanjang pantai Mediterania yang bersih.

“Kami berhasil mempercantik dan menghias penjara kami di Gaza,” kata Alhelou, menekankan ketahanan masyarakat yang mengubah “kamp konsentrasi berpenduduk padat” menjadi pusat perkotaan yang hidup.

Pantai penuh sesak, airnya jernih.

Bendera Palestina berkibar saat para peselancar air melaju. Gambaran ini menentang narasi Gaza sebagai tempat yang hanya penuh penderitaan.