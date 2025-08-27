DUNIA
1 menit membaca
Sudan melaporkan 1.200 kasus kolera baru, 36 kematian dalam seminggu
Jumlah total kasus kolera di negara Afrika tersebut naik menjadi 102.831, termasuk 2.561 kematian sejak wabah pada Agustus 2024.
Sudan melaporkan 1.200 kasus kolera baru, 36 kematian dalam seminggu
Para pasien kolera mendapat perawatan di tenda isolasi di kamp pengungsian di wilayah Darfur barat Sudan yang dilanda perang. / AFP
27 Agustus 2025

Kementerian Kesehatan Sudan mengumumkan pada hari Selasa bahwa pihaknya mencatat 1.210 infeksi kolera baru, termasuk 36 kematian, dalam satu minggu terakhir.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menyebutkan bahwa kasus baru ini menjadikan total kasus kolera mencapai 102.831, termasuk 2.561 kematian sejak wabah dimulai pada Agustus 2024. Infeksi, menurut pernyataan itu, menurun di beberapa negara bagian namun meningkat di negara bagian lainnya, tanpa merinci negara bagian mana saja.

Pada 6 Agustus, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi adanya kasus kolera di semua 18 negara bagian Sudan.

Direkomendasikan

Bencana kesehatan di Sudan ini terjadi di tengah perang saudara antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces) yang telah berlangsung sejak April 2023.

Konflik tersebut telah menyebabkan puluhan ribu orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi.

TerkaitSudan cholera outbreak: 1,180 cases reported - TRT Global
SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us