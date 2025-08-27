Kementerian Kesehatan Sudan mengumumkan pada hari Selasa bahwa pihaknya mencatat 1.210 infeksi kolera baru, termasuk 36 kematian, dalam satu minggu terakhir.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menyebutkan bahwa kasus baru ini menjadikan total kasus kolera mencapai 102.831, termasuk 2.561 kematian sejak wabah dimulai pada Agustus 2024. Infeksi, menurut pernyataan itu, menurun di beberapa negara bagian namun meningkat di negara bagian lainnya, tanpa merinci negara bagian mana saja.

Pada 6 Agustus, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi adanya kasus kolera di semua 18 negara bagian Sudan.