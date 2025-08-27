Kementerian Luar Negeri China menolak untuk berpartisipasi dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Rusia terkait pengurangan hulu ledak nuklir.

“Tidak masuk akal maupun realistis untuk meminta China bergabung dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir antara AS dan Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Pernyataan Beijing ini merupakan penolakan tegas terhadap komentar Presiden AS Donald Trump yang menyarankan agar China dilibatkan dalam pembicaraan denuklirisasi dengan Rusia.

“Kekuatan nuklir China dan Amerika Serikat sama sekali tidak berada pada level yang sama, dan lingkungan keamanan strategis serta kebijakan nuklir kedua negara sangat berbeda,” kata Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

Trump pada hari Senin menyatakan bahwa ia ingin membuka pembicaraan denuklirisasi dengan Rusia dan China, mengangkat kembali isu yang sebelumnya ia bahas saat juga berupaya memulai kembali diplomasi yang terhenti dengan Korea Utara.

“Saya pikir denuklirisasi adalah tujuan besar, tetapi Rusia bersedia melakukannya, dan saya pikir China juga akan bersedia melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan senjata nuklir menyebar. Kita harus menghentikan senjata nuklir. Kekuatan ini terlalu besar,” kata Trump.

Terkait TRT Global - Mengapa negara-negara berlomba untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Bulan?

‘Dalam lima tahun, China akan menyusul AS’