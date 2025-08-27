Fase konflik yang memuncak antara India dan China terjadi pada tahun 2020, ketika ribuan pasukan perbatasan dari kedua negara terlibat bentrokan di wilayah sengketa di Himalaya. Puluhan tentara dari kedua belah pihak tewas dalam insiden tersebut. Setelah itu, kedua negara meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut, menghentikan penerbangan langsung, dan beberapa produk dari China serta India menjadi sasaran boikot.

Namun, ketegangan ini secara tak terduga mulai mereda. Pada bulan Agustus, kedua negara kembali membuka jalur penerbangan langsung, menyepakati penyederhanaan aturan visa, dan memulihkan perdagangan lintas perbatasan. “China dan India seharusnya menjadi mitra, bukan musuh,” ujar Menteri Luar Negeri China, Wang Yi.

Pendekatan ini bertepatan dengan krisis dalam hubungan India dan Amerika Serikat. Donald Trump memberlakukan tarif 50 persen pada produk India, sambil mendesak New Delhi untuk menghentikan pembelian minyak Rusia.

Hal yang lebih memicu ketegangan adalah pernyataan Gedung Putih tentang niatnya untuk mempererat hubungan dengan Pakistan. Surat kabar Jerman FAZ melaporkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Trump telah menelepon New Delhi sebanyak empat kali, tetapi panggilan tersebut tidak direspons: “Ada tanda-tanda bahwa Modi merasa tersinggung.”

Di tengah ketegangan dengan Washington, Modi untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun akan mengunjungi China. Pada 31 Agustus, ia akan menghadiri KTT para pemimpin Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Presiden Rusia Vladimir Putin juga akan hadir dalam pertemuan tersebut.

Para ahli mencatat bahwa Presiden China Xi Jinping berniat menggunakan KTT ini untuk menunjukkan “awal dari tatanan dunia pasca-Amerika” dan membuktikan bahwa upaya Gedung Putih untuk menahan China, Rusia, Iran, dan India tidak berhasil. Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa SCO kini menjadi “kekuatan penting dalam membentuk jenis hubungan internasional baru.”

SCO vs AS

Peningkatan hubungan antara China dan India dianggap sebagai respons terhadap tindakan Amerika Serikat, ujar Direktur Institut Negara-Negara Asia dan Afrika di Universitas Negeri Moskow, Alexey Maslov, kepada TRT Rusia. Kedua negara menghadapi tekanan eksternal dan mulai mencari titik temu.