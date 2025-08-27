Pihak berwenang di Pakistan telah mengerahkan tentara di provinsi Punjab bagian timur laut untuk membantu operasi penyelamatan dan bantuan, karena provinsi tersebut menghadapi keadaan darurat banjir akibat hujan deras dan pelepasan air dari bendungan yang meluap oleh India.

New Delhi telah memperingatkan Islamabad tentang kemungkinan aliran air yang tinggi di sungai Sutlej, Ravi, dan Chenab.

Tentara dikerahkan atas permintaan pemerintah Punjab untuk membantu administrasi sipil dalam mengevakuasi penduduk dari distrik-distrik yang menghadapi banjir parah.

Menurut pemberitahuan resmi, pasukan telah ditempatkan di Lahore, Okara, Faisalabad, dan Sialkot, di antara wilayah lainnya.

Kementerian Sumber Daya Air Pakistan memperingatkan bahwa “banjir besar” dapat melanda beberapa distrik di Punjab karena tingkat air terus meningkat di ketiga sungai tersebut.