Pihak berwenang di Pakistan telah mengerahkan tentara di provinsi Punjab bagian timur laut untuk membantu operasi penyelamatan dan bantuan, karena provinsi tersebut menghadapi keadaan darurat banjir akibat hujan deras dan pelepasan air dari bendungan yang meluap oleh India.
New Delhi telah memperingatkan Islamabad tentang kemungkinan aliran air yang tinggi di sungai Sutlej, Ravi, dan Chenab.
Tentara dikerahkan atas permintaan pemerintah Punjab untuk membantu administrasi sipil dalam mengevakuasi penduduk dari distrik-distrik yang menghadapi banjir parah.
Menurut pemberitahuan resmi, pasukan telah ditempatkan di Lahore, Okara, Faisalabad, dan Sialkot, di antara wilayah lainnya.
Kementerian Sumber Daya Air Pakistan memperingatkan bahwa “banjir besar” dapat melanda beberapa distrik di Punjab karena tingkat air terus meningkat di ketiga sungai tersebut.
Menurut Press Trust of India, New Delhi mengeluarkan peringatan baru kepada Pakistan pada hari Rabu tentang “kemungkinan besar banjir di sungai Tawi, dengan hujan terus-menerus di negara bagian utara yang memaksa pelepasan kelebihan air dari bendungan utama.”
Pada hari Selasa, Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan menyatakan bahwa sekitar 150.000 orang telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman dan mendesak penduduk yang tinggal di dekat sungai untuk segera pindah.
Otoritas tersebut juga memperingatkan bahwa gelombang hujan baru kemungkinan akan dimulai dari tanggal 29 Agustus di berbagai wilayah negara.
India dan Pakistan telah dilanda hujan monsun yang terus-menerus dan banjir dalam beberapa minggu terakhir, dengan hampir 500 orang tewas di Pakistan sejak 14 Agustus, sebagian besar lebih dari 400 di provinsi Khyber Pakhtunkhwa bagian barat laut, sementara lebih dari 800 orang kehilangan nyawa di seluruh Pakistan sejak 26 Juni.
Menurut pejabat, ribuan penduduk juga tetap terdampar selama beberapa hari terakhir di wilayah Gilgit-Baltistan setelah hujan deras dan banjir menghanyutkan beberapa jalan di distrik Ghizer.