Halaman Istana Merdeka dipenuhi ribuan warga dan tamu undangan yang antusias menyaksikan upacara detik-detik proklamasi HUT RI ke-80. Presiden Prabowo Subianto tampil mengenakan pakaian adat Melayu, memimpin pengibaran bendera merah putih dengan khidmat, ini menjadi momen perdana bagi Prabowo sebagai Presiden.

“Menyambut HUT ke-80, saya memimpin upacara detik-detik proklamasi yang dihadiri kabinet, tamu undangan, dan masyarakat dari berbagai daerah. Upacara berlangsung khidmat dan penuh suka cita, mencerminkan persatuan dan tekad kita dalam mewujudkan kemakmuran bangsa,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari X, Istana Merdeka, 17 Agustus 2025.

Sejumlah tokoh penting hadir dalam perayaan ini, antara lain Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, serta beberapa Wakil Presiden terdahulu seperti Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Budiono, dan Maruf Amin. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir di Istana dan memimpin upacara di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Tema upacara kali ini adalah “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”. Acara dipenuhi sorak-sorai masyarakat dan tamu undangan, menandai kebanggaan nasional yang tinggi. Berbagai kementerian, lembaga, TNI/Polri, serta BUMN turut memeriahkan jalannya upacara dengan barisan kehormatan dan penampilan kreatif masing-masing instansi.