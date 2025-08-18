Halaman Istana Merdeka dipenuhi ribuan warga dan tamu undangan yang antusias menyaksikan upacara detik-detik proklamasi HUT RI ke-80. Presiden Prabowo Subianto tampil mengenakan pakaian adat Melayu, memimpin pengibaran bendera merah putih dengan khidmat, ini menjadi momen perdana bagi Prabowo sebagai Presiden.
“Menyambut HUT ke-80, saya memimpin upacara detik-detik proklamasi yang dihadiri kabinet, tamu undangan, dan masyarakat dari berbagai daerah. Upacara berlangsung khidmat dan penuh suka cita, mencerminkan persatuan dan tekad kita dalam mewujudkan kemakmuran bangsa,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari X, Istana Merdeka, 17 Agustus 2025.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam perayaan ini, antara lain Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, serta beberapa Wakil Presiden terdahulu seperti Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Budiono, dan Maruf Amin. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir di Istana dan memimpin upacara di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Tema upacara kali ini adalah “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”. Acara dipenuhi sorak-sorai masyarakat dan tamu undangan, menandai kebanggaan nasional yang tinggi. Berbagai kementerian, lembaga, TNI/Polri, serta BUMN turut memeriahkan jalannya upacara dengan barisan kehormatan dan penampilan kreatif masing-masing instansi.
Perayaan HUT RI ke-80 penuh pesta rakyat dan budaya
Setelah upacara, Presiden Prabowo menyiapkan pesta rakyat yang digelar di Istana Merdeka dan Monas. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, “Setelah upacara akan dilaksanakan Pesta Rakyat dengan berbagai hidangan dan hiburan untuk masyarakat peserta upacara,” dikutip dari Istana Kepresidenan, masyarakat dapat menikmati kuliner gratis dari UMKM, pertunjukan seni, musik, lomba rakyat, dan berbagai atraksi budaya, menciptakan suasana meriah dan penuh kegembiraan.
Malamnya, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran melepas karnaval dengan kendaraan hias yang menampilkan kreativitas kementerian, BUMN, dan TNI/Polri. Rute karnaval dimulai dari Monas, melewati depan Istana hingga Sudirman-Thamrin. “Rute karnaval dari Monas akan melintasi depan Istana hingga Thamrin dan Sudirman,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka. Pertunjukan kembang api menutup rangkaian perayaan, sementara ribuan warga tetap merayakan kemerdekaan hingga malam hari.
Perayaan HUT RI ke-80 tahun ini menegaskan semangat persatuan, kebersamaan, dan kegembiraan rakyat Indonesia, sekaligus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk memperlihatkan keterlibatan langsung masyarakat dalam perayaan kemerdekaan.