Pemerintah Indonesia mempersiapkan sekitar 16.000 peserta untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu mendatang, kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan, menjelaskan bahwa jumlah peserta tersebut dibagi rata dalam dua sesi: 8.000 orang menghadiri upacara penaikan bendera di pagi hari dan 8.000 orang menghadiri upacara penurunan bendera di sore hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan peserta di tengah keterbatasan ruang.

“Kami ingin meminta maaf atas nama panitia. Karena keterbatasan tempat, banyak warga yang ingin mengikuti perayaan tidak dapat kami tampung,” kata Prasetyo saat konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa (12/8).

Persiapan dan aturan pakaian

Mengenai aturan berpakaian, Prasetyo menyampaikan bahwa peserta umum tidak diwajibkan mengenakan pakaian khusus. Namun, tamu resmi dianjurkan mengenakan busana tradisional Indonesia untuk mencerminkan kekayaan budaya bangsa.