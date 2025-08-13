BUDAYA
2 menit membaca
16.000 orang diperkirakan hadir di upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
Pemerintah Indonesia menyiapkan sekitar 16.000 peserta untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu mendatang.
16.000 orang diperkirakan hadir di upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
Mensesneg: 16 Ribu Undangan Hadiri Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI. Foto: X (@KemensetnegRI) / Others
13 Agustus 2025

Pemerintah Indonesia mempersiapkan sekitar 16.000 peserta untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu mendatang, kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan, menjelaskan bahwa jumlah peserta tersebut dibagi rata dalam dua sesi: 8.000 orang menghadiri upacara penaikan bendera di pagi hari dan 8.000 orang menghadiri upacara penurunan bendera di sore hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan peserta di tengah keterbatasan ruang.

“Kami ingin meminta maaf atas nama panitia. Karena keterbatasan tempat, banyak warga yang ingin mengikuti perayaan tidak dapat kami tampung,” kata Prasetyo saat konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa (12/8).

Persiapan dan aturan pakaian

Mengenai aturan berpakaian, Prasetyo menyampaikan bahwa peserta umum tidak diwajibkan mengenakan pakaian khusus. Namun, tamu resmi dianjurkan mengenakan busana tradisional Indonesia untuk mencerminkan kekayaan budaya bangsa.

Direkomendasikan

“Untuk tamu resmi, beberapa diharapkan mengenakan pakaian tradisional. Untuk masyarakat umum, tidak ada aturan khusus. Semangatnya yang utama. Jika ingin mengenakan pakaian merah atau merah-putih di rumah, itu sangat baik,” tambahnya, merujuk pada warna bendera Indonesia.

Persiapan upacara terus berjalan, termasuk gladi bersih yang melibatkan personel militer, kepolisian, dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Gladi bersih ini meliputi simulasi seluruh rangkaian upacara, mulai dari pengibaran bendera hingga pengawalan tamu dan protokol keamanan, untuk memastikan acara berlangsung lancar tanpa kendala.

Selain itu, panitia juga menyiapkan protokol kesehatan dan pengaturan lalu lintas untuk mendukung kelancaran upacara. Pengamanan dilakukan secara ketat untuk menjamin keselamatan seluruh peserta dan tamu undangan.

“Seluruh peserta upacara kemerdekaan akan hadir. Mereka menyesuaikan diri dengan lokasi upacara pada tanggal 17. Meski sempat hujan, gladi bersih tetap berjalan lancar. Kami bertekad menyelenggarakan peringatan terbaik untuk HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia,” tutup Prasetyo.

Upacara kali ini diprediksi akan menjadi salah satu perayaan kemerdekaan yang paling meriah, sekaligus momentum bagi masyarakat untuk mengekspresikan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap sejarah panjang kemerdekaan Indonesia.

SUMBER:TRT Indonesia
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us