Pemerintah Indonesia mempersiapkan sekitar 16.000 peserta untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu mendatang, kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan, menjelaskan bahwa jumlah peserta tersebut dibagi rata dalam dua sesi: 8.000 orang menghadiri upacara penaikan bendera di pagi hari dan 8.000 orang menghadiri upacara penurunan bendera di sore hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan peserta di tengah keterbatasan ruang.
“Kami ingin meminta maaf atas nama panitia. Karena keterbatasan tempat, banyak warga yang ingin mengikuti perayaan tidak dapat kami tampung,” kata Prasetyo saat konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa (12/8).
Persiapan dan aturan pakaian
Mengenai aturan berpakaian, Prasetyo menyampaikan bahwa peserta umum tidak diwajibkan mengenakan pakaian khusus. Namun, tamu resmi dianjurkan mengenakan busana tradisional Indonesia untuk mencerminkan kekayaan budaya bangsa.
“Untuk tamu resmi, beberapa diharapkan mengenakan pakaian tradisional. Untuk masyarakat umum, tidak ada aturan khusus. Semangatnya yang utama. Jika ingin mengenakan pakaian merah atau merah-putih di rumah, itu sangat baik,” tambahnya, merujuk pada warna bendera Indonesia.
Persiapan upacara terus berjalan, termasuk gladi bersih yang melibatkan personel militer, kepolisian, dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Gladi bersih ini meliputi simulasi seluruh rangkaian upacara, mulai dari pengibaran bendera hingga pengawalan tamu dan protokol keamanan, untuk memastikan acara berlangsung lancar tanpa kendala.
Selain itu, panitia juga menyiapkan protokol kesehatan dan pengaturan lalu lintas untuk mendukung kelancaran upacara. Pengamanan dilakukan secara ketat untuk menjamin keselamatan seluruh peserta dan tamu undangan.
“Seluruh peserta upacara kemerdekaan akan hadir. Mereka menyesuaikan diri dengan lokasi upacara pada tanggal 17. Meski sempat hujan, gladi bersih tetap berjalan lancar. Kami bertekad menyelenggarakan peringatan terbaik untuk HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia,” tutup Prasetyo.
Upacara kali ini diprediksi akan menjadi salah satu perayaan kemerdekaan yang paling meriah, sekaligus momentum bagi masyarakat untuk mengekspresikan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap sejarah panjang kemerdekaan Indonesia.