DUNIA
1 menit membaca
Putin mengatakan 'kesepakatan' yang dicapai di KTT Alaska membuka jalan menuju perdamaian di Ukraina
Presiden Rusia mengatakan bahwa ia sedang mencari resolusi "jangka panjang dan berkelanjutan" untuk krisis Ukraina.
Putin mengatakan 'kesepakatan' yang dicapai di KTT Alaska membuka jalan menuju perdamaian di Ukraina
Putin mengatakan 'kesepakatan' yang tercapai di KTT Alaska membuka jalan menuju perdamaian di Ukraina / AP
1 September 2025

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa "kesepakatan" yang dicapainya dengan Presiden AS Donald Trump dalam pertemuan puncak pada bulan Agustus membuka jalan menuju perdamaian di Ukraina, yang akan dibahasnya bersama para pemimpin yang menghadiri pertemuan regional di China.

Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan para pemimpin dari Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, serta Asia Tenggara menghadiri forum Organisasi Kerjasama Shanghai (Shanghai Cooperation Organisation) di kota Tianjin, yang diselenggarakan oleh Presiden Xi Jinping.

"Kami sangat menghargai upaya dan usulan dari China dan India yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian krisis Ukraina," ujar Putin dalam forum tersebut.

"Kesepahaman yang dicapai dalam pertemuan Rusia-AS baru-baru ini di Alaska, saya harap, juga berkontribusi pada tujuan ini."

Direkomendasikan

Ia menyebutkan bahwa dirinya telah menjelaskan kepada Xi pada hari Minggu tentang pencapaian pembicaraannya dengan Trump dan pekerjaan yang "sudah berjalan" untuk menyelesaikan konflik tersebut, serta akan memberikan rincian lebih lanjut dalam pertemuan bilateral dengan pemimpin China dan lainnya.

"Agar penyelesaian di Ukraina dapat berkelanjutan dan jangka panjang, akar penyebab krisis harus ditangani."

Sebagian sumber konflik ini, menurut Putin, "terletak pada upaya berkelanjutan oleh Barat untuk membawa Ukraina ke dalam NATO," tegasnya kembali.

SUMBER:Reuters
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us