Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa "kesepakatan" yang dicapainya dengan Presiden AS Donald Trump dalam pertemuan puncak pada bulan Agustus membuka jalan menuju perdamaian di Ukraina, yang akan dibahasnya bersama para pemimpin yang menghadiri pertemuan regional di China.

Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan para pemimpin dari Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, serta Asia Tenggara menghadiri forum Organisasi Kerjasama Shanghai (Shanghai Cooperation Organisation) di kota Tianjin, yang diselenggarakan oleh Presiden Xi Jinping.

"Kami sangat menghargai upaya dan usulan dari China dan India yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian krisis Ukraina," ujar Putin dalam forum tersebut.

"Kesepahaman yang dicapai dalam pertemuan Rusia-AS baru-baru ini di Alaska, saya harap, juga berkontribusi pada tujuan ini."