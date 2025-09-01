Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa "kesepakatan" yang dicapainya dengan Presiden AS Donald Trump dalam pertemuan puncak pada bulan Agustus membuka jalan menuju perdamaian di Ukraina, yang akan dibahasnya bersama para pemimpin yang menghadiri pertemuan regional di China.
Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan para pemimpin dari Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, serta Asia Tenggara menghadiri forum Organisasi Kerjasama Shanghai (Shanghai Cooperation Organisation) di kota Tianjin, yang diselenggarakan oleh Presiden Xi Jinping.
"Kami sangat menghargai upaya dan usulan dari China dan India yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian krisis Ukraina," ujar Putin dalam forum tersebut.
"Kesepahaman yang dicapai dalam pertemuan Rusia-AS baru-baru ini di Alaska, saya harap, juga berkontribusi pada tujuan ini."
Ia menyebutkan bahwa dirinya telah menjelaskan kepada Xi pada hari Minggu tentang pencapaian pembicaraannya dengan Trump dan pekerjaan yang "sudah berjalan" untuk menyelesaikan konflik tersebut, serta akan memberikan rincian lebih lanjut dalam pertemuan bilateral dengan pemimpin China dan lainnya.
"Agar penyelesaian di Ukraina dapat berkelanjutan dan jangka panjang, akar penyebab krisis harus ditangani."
Sebagian sumber konflik ini, menurut Putin, "terletak pada upaya berkelanjutan oleh Barat untuk membawa Ukraina ke dalam NATO," tegasnya kembali.