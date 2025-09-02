Pada Agustus 2017, dunia melihat citra satelit dari Myanmar yang menunjukkan desa-desa Rohingya hangus terbakar. Para penyintas menggambarkan kengerian tak terbayangkan: pembantaian sistematis terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak, saat lebih dari 700.000 orang dipaksa melarikan diri melintasi perbatasan menuju Bangladesh.

PBB menyebutnya genosida, dan para pemimpin dunia ramai-ramai mengecam kekejaman itu, sambil berjanji memberikan perlindungan dan menegakkan akuntabilitas.

Delapan tahun berlalu, janji-janji itu sebagian besar berganti dengan kesunyian. Hingga 2025, Rohingya tetap hidup tercerabut, terjebak, dan ditinggalkan—terperangkap di antara runtuhnya bantuan kemanusiaan di Bangladesh dan berlanjutnya genosida di Myanmar.

Bagi mereka yang lolos dari pembantaian massal di Myanmar, hidup di pengasingan membawa jenis penderitaan lain. Cox’s Bazar, kini kamp pengungsi terbesar di dunia, menampung lebih dari 1,1 juta Rohingya yang berjuang untuk bertahan hidup.

Gelombang baru pengungsi, yang melarikan diri dari kekerasan dan kelaparan di Myanmar, terus berdatangan ke kamp-kamp yang sudah runtuh di bawah kondisi tak manusiawi.

Para pengungsi tetap dilarang bekerja, membuat mereka sepenuhnya bergantung pada bantuan yang terus menyusut. Dengan lebih dari separuh populasi adalah anak-anak, 40 persen sudah mengalami stunting akibat malnutrisi. Tahun ini, pemangkasan bantuan yang brutal menambah dampak yang lebih menghancurkan.

Pemangkasan ini sebagian besar dipicu oleh krisis pendanaan global, ketika donor utama seperti Amerika Serikat dan Inggris memangkas kontribusi mereka untuk respons Rohingya, sehingga kebutuhan vital seperti pangan, kesehatan, dan sanitasi kekurangan dukungan kritis.

Pusat-pusat pendidikan ditutup, anak-anak kelaparan, dan satu generasi terancam terabaikan dalam buta huruf dan keputusasaan.

Kelaparan sebagai senjata di Rakhine

Pada November 2024, PBB sudah memperingatkan bahwa kelaparan mengintai Negara Bagian Rakhine, dengan lebih dari dua juta orang berisiko. Sejak saat itu, militer Myanmar memperketat blokade dan pembatasan, secara sengaja membuat warga sipil kelaparan.

Di Sittwe, ibu kota Rakhine, lebih dari 120.000 Rohingya masih terkurung di kamp-kamp, hanya bisa bertahan hidup dengan umbi talas dan ubi manis.

Laporan terbaru dari Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) berjudul Starving to Death menjelaskan bagaimana militer mengganti peluru dengan kelaparan sebagai senjata utama genosida.

Bangkitnya Arakan Army (AA) di Rakhine, yang berhasil merebut wilayah luas dari tentara Myanmar, membuat Rohingya terjebak di antara dua penindas. Militer melanjutkan strategi kelaparan dengan memblokade perdagangan dan bantuan, sementara AA memberlakukan kebijakan anti-Rohingya: menolak identitas, membatasi pergerakan, memeras “biaya,” hingga mengambil untung dari perdagangan manusia.