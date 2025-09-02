Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya terkejut melihat lobi Israel yang dulunya sangat kuat di Washington kini kehilangan pengaruh di Kongres, mengakui adanya pergeseran generasi dalam opini, bahkan di Partai Republik yang ia pimpin.

Dalam wawancara dengan Daily Caller pada Jumat, yang dipublikasikan Senin, Trump menyebut dukungan untuk Israel di Kongres kini “hanya tinggal sejarah” dibandingkan dominasinya dua dekade lalu.

“Saya katakan, Israel memiliki lobi terkuat di Kongres, lebih kuat dari siapa pun, atau perusahaan, atau negara bagian yang pernah saya lihat,” ujar Trump.

“Hari ini, lobi itu sudah tidak sekuat dulu. Itu luar biasa,” tambahnya.

Ia mengatakan bahwa dulu, “Anda tidak bisa berbicara buruk tentang Israel dan tetap bertahan di politik,” tetapi kini tokoh-tokoh seperti anggota Kongres Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez dan sekutunya dari kelompok progresif telah mengubah perdebatan.

“Israel adalah lobi terkuat yang pernah saya lihat. Mereka dulu punya kendali penuh atas Kongres, dan sekarang tidak lagi. Saya agak terkejut melihat itu,” kata Trump.

Pernyataan tersebut muncul setelah survei Pew Research Center pada Maret menunjukkan 53 persen warga dewasa AS memandang Israel secara negatif, naik dari 42 persen pada 2022.

Di kalangan Republikan berusia di bawah 50 tahun, pandangan negatif naik dari 35 persen menjadi 50 persen pada periode yang sama.