Puluhan ribu orang turun ke jalan di berbagai wilayah Amerika Serikat dalam unjuk rasa menentang pemerintahan Presiden Donald Trump dengan mengusung slogan “Workers Over Billionaires.”

Aksi demonstrasi digelar di seluruh 50 negara bagian pada Senin, dengan tuntutan perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, pendanaan penuh untuk sekolah, layanan kesehatan universal, hunian bagi semua orang, serta diakhirinya korupsi korporasi dan campur tangan berlebihan pemerintah federal.

Di New York, ratusan orang berkumpul di depan Trump Tower sambil meneriakkan seruan agar Trump mundur.

Arak-arakan diiringi brass band dengan massa membawa poster berisi tuntutan upah layak dan layanan kesehatan.

Meski upah minimum di New York saat ini mencapai 16,50 dolar AS per jam, para aktivis menilai angka itu jauh dari kebutuhan nyata. Perhitungan Massachusetts Institute of Technology (MIT) menunjukkan upah layak bagi seorang dewasa lajang di kota tersebut hampir 33 dolar AS per jam.