Ibu Negara Turkiye, Emine Erdogan, berpartisipasi dalam program budaya yang diselenggarakan oleh Ibu Negara China, Peng Liyuan, di sela-sela KTT Dewan Kepala Negara Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) ke-25.
Peng menyambut hangat kedatangan Emine Erdogan dalam acara tersebut, yang juga dihadiri oleh para pasangan kepala negara untuk sesi foto keluarga sebelum mengikuti program budaya yang menampilkan keragaman tradisi dari negara-negara peserta, menurut pernyataan dari Kepresidenan Turkiye pada hari Senin.
Ibu negara dari Nepal, Armenia, Malaysia, Mongolia, Azerbaijan, Iran, Mesir, dan Uzbekistan, serta putri Presiden Iran, juga hadir dalam acara tersebut.
Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertukar pandangan tentang warisan budaya dan nilai-nilai bersama, menurut pernyataan tersebut.
Setelah acara, Emine Erdogan membagikan refleksinya di media sosial, menyatakan kegembiraannya dapat menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Peng.
“Dalam program istimewa ini, kami menjelajahi kekayaan budaya dan arsitektur Tianjin, mengadakan percakapan hangat, dan bertukar pandangan tentang nilai-nilai bersama seperti perdamaian, keluarga, lingkungan, dan kerja sama budaya,” katanya.
“Saya berharap pertemuan yang bermakna ini dapat semakin mempererat hubungan antara negara-negara kita.”
Presiden China, Xi Jinping, menjadi tuan rumah KTT dua hari para pemimpin SCO serta “SCO plus,” yang mempertemukan sekitar 20 kepala negara dan pemerintahan, selain para pemimpin organisasi internasional.
Ini merupakan pertemuan terbesar SCO sekaligus kelima kalinya China menjadi tuan rumah sejak blok ini dibentuk pada tahun 2001.