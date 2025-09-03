TÜRKİYE
2 menit membaca
Emine Erdogan menyerukan kerja sama budaya dan lingkungan yang lebih kuat di acara KTT SCO
Para Ibu Negara dari Turkiye, Nepal, Armenia, Malaysia, Mongolia, Azerbaijan, Iran, Mesir, dan Uzbekistan, serta putri Presiden Iran, menghadiri acara budaya di sela-sela Konferensi KTT SCO.
Emine Erdogan menyerukan kerja sama budaya dan lingkungan yang lebih kuat di acara KTT SCO
“Saya berharap pertemuan-pertemuan bermakna ini akan semakin memperkuat ikatan antara kedua negara kita,” kata Emine Erdogan. / Presidensi Turkiye
3 September 2025

Ibu Negara Turkiye, Emine Erdogan, berpartisipasi dalam program budaya yang diselenggarakan oleh Ibu Negara China, Peng Liyuan, di sela-sela KTT Dewan Kepala Negara Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) ke-25.

Peng menyambut hangat kedatangan Emine Erdogan dalam acara tersebut, yang juga dihadiri oleh para pasangan kepala negara untuk sesi foto keluarga sebelum mengikuti program budaya yang menampilkan keragaman tradisi dari negara-negara peserta, menurut pernyataan dari Kepresidenan Turkiye pada hari Senin.

Ibu negara dari Nepal, Armenia, Malaysia, Mongolia, Azerbaijan, Iran, Mesir, dan Uzbekistan, serta putri Presiden Iran, juga hadir dalam acara tersebut.

Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertukar pandangan tentang warisan budaya dan nilai-nilai bersama, menurut pernyataan tersebut.

Direkomendasikan

Setelah acara, Emine Erdogan membagikan refleksinya di media sosial, menyatakan kegembiraannya dapat menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Peng.

“Dalam program istimewa ini, kami menjelajahi kekayaan budaya dan arsitektur Tianjin, mengadakan percakapan hangat, dan bertukar pandangan tentang nilai-nilai bersama seperti perdamaian, keluarga, lingkungan, dan kerja sama budaya,” katanya.

“Saya berharap pertemuan yang bermakna ini dapat semakin mempererat hubungan antara negara-negara kita.”

Presiden China, Xi Jinping, menjadi tuan rumah KTT dua hari para pemimpin SCO serta “SCO plus,” yang mempertemukan sekitar 20 kepala negara dan pemerintahan, selain para pemimpin organisasi internasional.

Ini merupakan pertemuan terbesar SCO sekaligus kelima kalinya China menjadi tuan rumah sejak blok ini dibentuk pada tahun 2001.

SUMBER:TRT World and Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us