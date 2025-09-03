Ibu Negara Turkiye, Emine Erdogan, berpartisipasi dalam program budaya yang diselenggarakan oleh Ibu Negara China, Peng Liyuan, di sela-sela KTT Dewan Kepala Negara Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) ke-25.

Peng menyambut hangat kedatangan Emine Erdogan dalam acara tersebut, yang juga dihadiri oleh para pasangan kepala negara untuk sesi foto keluarga sebelum mengikuti program budaya yang menampilkan keragaman tradisi dari negara-negara peserta, menurut pernyataan dari Kepresidenan Turkiye pada hari Senin.

Ibu negara dari Nepal, Armenia, Malaysia, Mongolia, Azerbaijan, Iran, Mesir, dan Uzbekistan, serta putri Presiden Iran, juga hadir dalam acara tersebut.

Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertukar pandangan tentang warisan budaya dan nilai-nilai bersama, menurut pernyataan tersebut.