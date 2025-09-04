Kemampuan angkatan laut Turkiye diperkirakan akan melampaui kapal induk Prancis Charles de Gaulle dengan hadirnya Kapal Induk Nasional baru, menurut laporan harian Prancis Le Figaro.

Artikel yang diterbitkan pada hari Selasa tersebut mengutip pengumuman resmi Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan terkait proyek Kapal Induk Nasional minggu lalu di TEKNOFEST, festival penerbangan, dirgantara, dan teknologi terbesar di dunia.

Menyebutnya sebagai “proyek besar,” Le Figaro mengatakan, “Kapal Induk Nasional, yang akan memiliki panjang 285 meter, lebar 72 meter, dan bobot lebih dari 60.000 ton, jelas akan melampaui kapal induk Prancis Charles de Gaulle (261 meter panjang, 42.500 ton), kapal andalan Mediterania,” seraya menambahkan bahwa Turkiye bertujuan untuk memberikan dampak besar dalam pertahanan maritim dengan proyek baru ini.

Kapal induk ini, MUGEM (singkatan dalam bahasa Turki untuk Kapal Induk Nasional), diharapkan diluncurkan pada tahun 2027–2028 dan mulai beroperasi pada tahun 2030, membawa jet tempur dan kendaraan udara tempur tak berawak (UCAV) canggih.

Ini akan menjadi kapal induk pertama Turkiye yang dirancang dan dibangun secara domestik, menandai langkah besar dalam kemampuan angkatan laut negara tersebut, menurut laporan tersebut.

Turkiye kini bagian dari klub eksklusif kapal induk

Proyek MUGEM bertujuan untuk memperkuat kehadiran angkatan laut Türkiye di Mediterania dan panggung maritim global.