Turkiye secara resmi akan memulai produksi massal tank tempur utama barunya, “Altay,” di pabrik Ankara milik produsen otomotif domestik BMC, menandai tonggak penting dalam ambisi pertahanan negara tersebut.

Fuat Tosyali, Ketua BMC, pada hari Jumat menyatakan bahwa proyek ini memenuhi aspirasi Turkiye yang telah ada selama satu abad.

“Pabrik kami kini telah memulai produksi massal, setelah meletakkan fondasinya hanya tahun lalu — kami berharap ini dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Turkiye dan negara-negara sekutu dalam industri pertahanan,” katanya.

Dilengkapi dengan teknologi mutakhir, Altay didukung oleh mesin BATU yang dikembangkan secara mandiri oleh BMC Power, anak perusahaan BMC.

Fasilitas produksi di Ankara menggunakan robot industri dan teknik manufaktur canggih untuk menangani setiap tahap produksi, mulai dari pembuatan badan hingga perakitan akhir.

‘Tidak ada kendala yang diamati’