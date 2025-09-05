Turkiye secara resmi akan memulai produksi massal tank tempur utama barunya, “Altay,” di pabrik Ankara milik produsen otomotif domestik BMC, menandai tonggak penting dalam ambisi pertahanan negara tersebut.
Fuat Tosyali, Ketua BMC, pada hari Jumat menyatakan bahwa proyek ini memenuhi aspirasi Turkiye yang telah ada selama satu abad.
“Pabrik kami kini telah memulai produksi massal, setelah meletakkan fondasinya hanya tahun lalu — kami berharap ini dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Turkiye dan negara-negara sekutu dalam industri pertahanan,” katanya.
Dilengkapi dengan teknologi mutakhir, Altay didukung oleh mesin BATU yang dikembangkan secara mandiri oleh BMC Power, anak perusahaan BMC.
Fasilitas produksi di Ankara menggunakan robot industri dan teknik manufaktur canggih untuk menangani setiap tahap produksi, mulai dari pembuatan badan hingga perakitan akhir.
‘Tidak ada kendala yang diamati’
Tosyali mencatat bahwa grup tenaga BATU, dengan keluaran mulai dari 400 hingga 1.500 tenaga kuda, harus menyelesaikan beberapa uji coba sebelum digunakan.
“Grup tenaga ini perlu ‘berjalan’ sejauh 10.000 kilometer dan melewati evaluasi kinerja tertentu. Sejauh ini, tidak ada kendala yang diamati, dan semua komponen, termasuk sistem udara dan pertahanan, sedang diuji bersama dengan tank,” tambahnya.
Selain Altay, fasilitas ini juga akan memproduksi kendaraan tempur lapis baja generasi berikutnya delapan-roda-delapan milik BMC, Altug.
Presiden Badan Industri Pertahanan Turkiye (SSB), Haluk Gorgun, memuji upaya kolaboratif di balik proyek ini dan mengonfirmasi bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengikuti perkembangannya dengan cermat.
“Tank yang kami sediakan tahun lalu untuk pengujian telah menunjukkan semua kemampuannya dan berhasil lulus. Sekarang, dengan selesainya pabrik kami, kami akan memproduksi dan mengirimkan tank kami langsung ke pasukan kami,” kata Gorgun.