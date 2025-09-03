Turkiye telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung masyarakat yang terdampak gempa bumi di provinsi Kunar, Afghanistan, saat operasi penyelamatan dan bantuan memasuki hari ketiga setelah gempa dahsyat yang menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan menghancurkan seluruh desa.

"Sebagai respons terhadap bencana gempa bumi di provinsi Kunar, Afghanistan, sebuah pesawat A400M milik Angkatan Udara kami telah berangkat dari Bandara Kayseri/Erkilet untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan yang disiapkan oleh AFAD dan Bulan Sabit Merah Turkiye," demikian diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Turkiye melalui platform X pada hari Rabu.

Seorang pejabat Taliban di provinsi Kunar, yang berbicara kepada Anadolu dengan syarat anonim, mengatakan bahwa beberapa bantuan mulai tiba tadi malam di beberapa daerah terpencil karena pemerintahan sementara awalnya berencana memindahkan warga ke tempat yang lebih aman.

"Penduduk setempat menolak untuk pergi karena jenazah orang-orang tercinta mereka masih berada di bawah reruntuhan. Kami kemudian mulai mendistribusikan tenda dan barang-barang penting lainnya," kata pejabat tersebut.

Provinsi Kunar adalah wilayah yang paling terdampak di Afghanistan timur, dengan lebih dari 1.400 orang dilaporkan meninggal sejauh ini.

Pejabat mengatakan bahwa medan pegunungan dan jalan yang rusak membuat pengiriman bantuan menjadi sulit, tetapi tim penyelamat dan bantuan tetap berhasil mencapai semua daerah yang terdampak.

"Kami mengirimkan barang-barang bantuan menggunakan kendaraan jika memungkinkan, tetapi di daerah yang terputus akibat gempa, helikopter digunakan untuk mengangkut pasokan dan mengevakuasi korban luka ke rumah sakit," kata pejabat tersebut.

‘Sangat menantang’

Abdul Wahid, seorang penduduk lokal provinsi Kunar, mengatakan bahwa gempa susulan masih terus terjadi, menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.

Pada hari Selasa, gempa baru berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang timur laut Afghanistan yang juga dirasakan di barat laut Pakistan.