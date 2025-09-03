TÜRKİYE
3 menit membaca
Turkiye kirimkan bantuan ke Afghanistan usai gempa besar, upaya penyelamatan memasuki hari ketiga
Provinsi Kunar, wilayah yang paling terkena dampak dengan melaporkan 1.411 kematian, dengan 3.124 orang luka-luka, sementara 5.412 rumah hancur.
Turkiye kirimkan bantuan ke Afghanistan usai gempa besar, upaya penyelamatan memasuki hari ketiga
Provinsi Kunar adalah wilayah yang paling terdampak di Afghanistan timur, di mana lebih dari 1.400 orang telah meninggal sejauh ini. / AA
3 September 2025

Turkiye telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung masyarakat yang terdampak gempa bumi di provinsi Kunar, Afghanistan, saat operasi penyelamatan dan bantuan memasuki hari ketiga setelah gempa dahsyat yang menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan menghancurkan seluruh desa.

"Sebagai respons terhadap bencana gempa bumi di provinsi Kunar, Afghanistan, sebuah pesawat A400M milik Angkatan Udara kami telah berangkat dari Bandara Kayseri/Erkilet untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan yang disiapkan oleh AFAD dan Bulan Sabit Merah Turkiye," demikian diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Turkiye melalui platform X pada hari Rabu.

Seorang pejabat Taliban di provinsi Kunar, yang berbicara kepada Anadolu dengan syarat anonim, mengatakan bahwa beberapa bantuan mulai tiba tadi malam di beberapa daerah terpencil karena pemerintahan sementara awalnya berencana memindahkan warga ke tempat yang lebih aman.

"Penduduk setempat menolak untuk pergi karena jenazah orang-orang tercinta mereka masih berada di bawah reruntuhan. Kami kemudian mulai mendistribusikan tenda dan barang-barang penting lainnya," kata pejabat tersebut.

Provinsi Kunar adalah wilayah yang paling terdampak di Afghanistan timur, dengan lebih dari 1.400 orang dilaporkan meninggal sejauh ini.

Pejabat mengatakan bahwa medan pegunungan dan jalan yang rusak membuat pengiriman bantuan menjadi sulit, tetapi tim penyelamat dan bantuan tetap berhasil mencapai semua daerah yang terdampak.

"Kami mengirimkan barang-barang bantuan menggunakan kendaraan jika memungkinkan, tetapi di daerah yang terputus akibat gempa, helikopter digunakan untuk mengangkut pasokan dan mengevakuasi korban luka ke rumah sakit," kata pejabat tersebut.

‘Sangat menantang’

Abdul Wahid, seorang penduduk lokal provinsi Kunar, mengatakan bahwa gempa susulan masih terus terjadi, menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.

Pada hari Selasa, gempa baru berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang timur laut Afghanistan yang juga dirasakan di barat laut Pakistan.

Direkomendasikan

Lembaga-lembaga kemanusiaan memperingatkan bahwa skala kehancuran membutuhkan dukungan internasional yang mendesak untuk mencegah krisis yang semakin memburuk.

Pada hari Selasa, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Afghanistan, Indrika Ratwatte, mengatakan bahwa gempa bumi yang dahsyat melanda Afghanistan timur pada saat negara itu menghadapi berbagai krisis.

"Jadi, melihat statistik, melihat keterpencilan dan topografi yang sangat menantang, jumlah individu yang terdampak bisa mencapai ratusan ribu," kata Ratwatte.

TerkaitTRT Global - Pencarian terus berlanjut sementara jumlah korban gempa di Afghanistan meningkat menjadi lebih dari 900 orang

Jumlah korban jiwa bisa meningkat

Beberapa negara lain, termasuk negara tetangga Pakistan, Iran, China, dan India, serta negara-negara Barat, telah berjanji untuk mengirimkan bantuan ke Afghanistan.

Menurut juru bicara pemerintahan sementara, Zabihullah Mujahid, provinsi Kunar yang paling parah terdampak melaporkan 1.411 kematian, dengan 3.124 orang terluka, sementara 5.412 rumah hancur.

Jumlah korban jiwa bisa meningkat lebih jauh ketika pihak berwenang membagikan data dari tiga provinsi lainnya, yaitu Nangarhar, Laghman, dan Panjshir.

Survei Geologi AS mencatat gempa tersebut terjadi pada pukul 23.47 waktu setempat (19.17 GMT), berlokasi 27 kilometer (16,7 mil) timur laut Jalalabad pada kedalaman 8 km (5 mil) pada Minggu malam, saat sebagian besar penduduk sedang tidur.

Ini adalah gempa besar ketiga yang melanda negara yang dilanda perang tersebut sejak kembalinya Taliban Afghanistan ke kekuasaan pada Agustus 2021.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us