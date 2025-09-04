Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan operasi militer terhadap kartel narkoba akan terus berlanjut, membuka jalan bagi kampanye militer berkepanjangan di Amerika Latin, meski sejumlah pertanyaan mendasar tentang serangan mematikan terhadap sebuah kapal dari Venezuela masih belum terjawab.

“Kami punya aset di udara, di laut, di kapal, karena ini misi yang sangat serius bagi kami, dan tidak akan berhenti hanya dengan satu serangan ini,” kata Hegseth dalam wawancara dengan Fox News pada Rabu.

“Siapa pun yang masih menyelundupkan narkoba di perairan itu dan kami tahu mereka ditetapkan sebagai teroris narkoba akan menghadapi nasib yang sama,” ujarnya.

“Kalau mau coba menyelundupkan narkoba? Ini hari yang baru, situasi yang berbeda. Dan 11 penyelundup narkoba itu sekarang sudah tidak ada, sebagai pesan jelas bahwa aktivitas ini tidak akan ditoleransi Amerika Serikat di kawasan kami,” tambah Hegseth.

Ia mengatakan menyaksikan langsung serangan pada Selasa, tetapi menolak menjelaskan bagaimana operasi itu dilakukan.

“Kami tahu persis siapa yang ada di kapal itu. Kami tahu apa yang mereka lakukan, dan siapa yang mereka wakili — yakni Tren de Aragua,” kata Hegseth, merujuk pada geng yang awal tahun ini ditetapkan Washington sebagai organisasi teroris.

Belum diketahui apakah kapal itu dihancurkan menggunakan drone, torpedo, atau cara lain.

Militer AS menyebut 11 orang tewas dalam serangan terhadap kapal dari Venezuela yang diduga membawa narkotika ilegal, dalam operasi pertama sejak Presiden Donald Trump mengerahkan kapal perang ke Karibia selatan baru-baru ini.

Namun detail tentang serangan itu minim, termasuk dasar hukum yang digunakan atau jenis narkoba apa yang dibawa. Pentagon juga belum merilis rincian tentang kru kapal atau alasan memilih menewaskan mereka alih-alih menangkap.

Keputusan meledakkan kapal tersangka penyelundup narkoba di Karibia, bukannya menyitanya dan menahan awak kapal, dianggap sangat tidak biasa.

Dalam beberapa pekan terakhir, AS mengerahkan tujuh kapal perang serta satu kapal selam serang bertenaga nuklir ke kawasan Karibia selatan, membawa lebih dari 4.500 pelaut dan Marinir.

Menjawab soal hubungan dekat Venezuela dengan China, Hegseth menuding Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

“Satu-satunya orang yang seharusnya khawatir adalah Nicolas Maduro, yang secara efektif adalah bos dari negara narkoba,” kata Hegseth.

Tekanan terhadap Maduro