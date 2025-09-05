Anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang dijadwalkan memberikan suara pada hari Senin untuk memutuskan apakah akan mengadakan pemilihan kepemimpinan luar biasa yang dapat menggulingkan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang saat ini menghadapi tekanan besar.
Keputusan ini telah mengguncang pasar keuangan dan berpotensi memengaruhi ekonomi terbesar keempat di dunia.
Ketidakpastian politik telah berkontribusi pada penurunan nilai yen dan obligasi pemerintah Jepang (JGB) minggu ini, dengan imbal hasil obligasi 30 tahun mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu.
Pasar sedang mengamati kemungkinan Ishiba digantikan oleh kandidat yang mendukung kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar, seperti Sanae Takaichi, seorang kritikus vokal terhadap kenaikan suku bunga Bank of Japan baru-baru ini.
“Taruhan pasar yang dominan adalah LDP akan mengadakan pemilihan kepemimpinan dan Ishiba, yang dikenal sebagai pendukung kebijakan fiskal ketat, akan kehilangan jabatannya,” kata Katsutoshi Inadome, ahli strategi senior di Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
“Kemungkinan besar kita akan melihat penjualan lebih lanjut pada JGB, karena siapa pun yang menggantikan Ishiba mungkin lebih terbuka terhadap pelonggaran kebijakan fiskal dibandingkan dirinya.”
Posisi Ishiba yang melemah
Ishiba telah menolak seruan dari dalam partainya untuk mundur setelah kekalahan LDP dalam pemilu majelis tinggi bulan Juli. Namun, posisinya semakin melemah setelah kehilangan mayoritas di kedua kamar parlemen.
Partai oposisi menolak bekerja sama dengan pemerintahannya, dan bahkan beberapa anggota kabinet kini mendesak pemimpin partai baru. Aturan partai mengharuskan setidaknya setengah anggota LDP meminta pemungutan suara kepemimpinan, yang dapat diadakan akhir bulan ini atau pada Oktober.
Kontes kepemimpinan dapat menunda pengesahan anggaran tambahan yang dimaksudkan untuk membantu rumah tangga menghadapi kenaikan biaya hidup.
Ishiba mengatakan pada hari Jumat bahwa ia masih berencana menyusun paket dukungan ekonomi musim gugur ini, seraya menambahkan, “Yang bisa saya katakan adalah bahwa pemerintah saya akan memenuhi tanggung jawabnya kepada publik.”
Para analis politik melihat posisi Ishiba semakin genting. Eurasia Group memberikan peluang 60 persen bahwa ia tidak akan bertahan dalam pemungutan suara kepemimpinan.
“Kinerja buruk Ishiba sebagai pemimpin partai dalam pemilu baru-baru ini, ditambah dengan dukungan mantan Perdana Menteri Taro Aso untuk pemilihan khusus, telah membalikkan arus melawannya,” kata David Boling, direktur Perdagangan Jepang dan Asia di Eurasia Group.
Siapa calon terdepan?
Para calon pengganti potensial dapat memengaruhi baik stimulus fiskal maupun keputusan suku bunga Bank of Japan.
Calon terdepan termasuk Shinjiro Koizumi, seorang menteri pertanian yang populer tetapi kebijakan ekonominya masih belum jelas, dan Takaichi, yang mewakili sayap kanan LDP dan berpotensi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang.
Takaichi, yang kalah dalam putaran kedua pemilihan kepemimpinan September dari Ishiba, telah mengkritik kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ) dan menganjurkan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk mendukung ekonomi yang rapuh.
“Di bawah Takaichi, disiplin fiskal akan terabaikan,” kata Inadome. “Pasar masih mengingat ketika dia hampir menang pada bulan September dan memicu penjualan besar-besaran pada JGB.”