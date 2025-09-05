Anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang dijadwalkan memberikan suara pada hari Senin untuk memutuskan apakah akan mengadakan pemilihan kepemimpinan luar biasa yang dapat menggulingkan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang saat ini menghadapi tekanan besar.

Keputusan ini telah mengguncang pasar keuangan dan berpotensi memengaruhi ekonomi terbesar keempat di dunia.

Ketidakpastian politik telah berkontribusi pada penurunan nilai yen dan obligasi pemerintah Jepang (JGB) minggu ini, dengan imbal hasil obligasi 30 tahun mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu.

Pasar sedang mengamati kemungkinan Ishiba digantikan oleh kandidat yang mendukung kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar, seperti Sanae Takaichi, seorang kritikus vokal terhadap kenaikan suku bunga Bank of Japan baru-baru ini.

“Taruhan pasar yang dominan adalah LDP akan mengadakan pemilihan kepemimpinan dan Ishiba, yang dikenal sebagai pendukung kebijakan fiskal ketat, akan kehilangan jabatannya,” kata Katsutoshi Inadome, ahli strategi senior di Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

“Kemungkinan besar kita akan melihat penjualan lebih lanjut pada JGB, karena siapa pun yang menggantikan Ishiba mungkin lebih terbuka terhadap pelonggaran kebijakan fiskal dibandingkan dirinya.”

Posisi Ishiba yang melemah

Ishiba telah menolak seruan dari dalam partainya untuk mundur setelah kekalahan LDP dalam pemilu majelis tinggi bulan Juli. Namun, posisinya semakin melemah setelah kehilangan mayoritas di kedua kamar parlemen.

Partai oposisi menolak bekerja sama dengan pemerintahannya, dan bahkan beberapa anggota kabinet kini mendesak pemimpin partai baru. Aturan partai mengharuskan setidaknya setengah anggota LDP meminta pemungutan suara kepemimpinan, yang dapat diadakan akhir bulan ini atau pada Oktober.