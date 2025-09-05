DUNIA
Trump mengatakan akan berbicara dengan Putin segera setelah Rusia menyerang Kharkiv, Ukraina
Presiden AS memberi sinyal akan adanya pembicaraan baru dengan Kremlin sementara serangan di Kharkiv dan Chernigiv menewaskan warga sipil dan pekerja bantuan.
Trump sebelumnya memperingatkan Rusia akan sanksi tambahan jika tidak mengakhiri perang di Ukraina. / AP
5 September 2025

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan segera berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, setelah sebelumnya melakukan panggilan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin Eropa.

"Ya, saya akan melakukannya," kata Trump kepada seorang reporter yang menanyakan apakah ia berencana berbicara dengan pemimpin Kremlin tersebut, saat menghadiri makan malam di Gedung Putih bersama para eksekutif teknologi AS.

Pernyataan ini muncul di tengah serangan baru Rusia terhadap Ukraina. Di wilayah Kharkiv, tiga orang tewas pada Kamis malam ketika pasukan Rusia menyerang desa Khotymlia dengan drone, menurut gubernur regional Oleg Synegubov.

"Dua pria dan satu wanita tewas, dan dua lainnya terluka," katanya, menambahkan bahwa beberapa korban adalah pekerja perbaikan jalan.

Sebelumnya pada hari yang sama, dua staf Dewan Pengungsi Denmark tewas di wilayah Chernigiv, Ukraina utara, ketika sebuah roket Rusia menghantam area yang sedang dibersihkan dari ranjau.

Pejabat setempat mengatakan bahwa korban adalah pekerja kemanusiaan, sementara kementerian pertahanan Rusia membantah klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka menargetkan lokasi peluncuran drone jarak jauh.

Peringatan udara tetap aktif hingga Jumat pagi di wilayah Kharkiv, Chernigiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, dan Sumy.

Serangan ini terjadi di tengah upaya baru para pemimpin Eropa untuk menekan Putin agar mengejar gencatan senjata atau kesepakatan damai.

Lebih dari dua lusin negara berjanji pada Kamis untuk menyumbangkan pasukan ke "pasukan penjamin" di masa depan yang akan dikerahkan ke Ukraina setelah kesepakatan damai tercapai, dengan tujuan mencegah agresi lebih lanjut dari Rusia.

Namun, kekhawatiran semakin meningkat bahwa Moskow memiliki sedikit minat dalam negosiasi. Putin mengisyaratkan selama kunjungannya ke Beijing minggu ini bahwa Rusia akan terus berperang jika tidak ada syarat damai yang dapat diterima.

Perang di Ukraina telah memasuki tahun ketiga, dengan puluhan ribu orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi.

Sementara para pemimpin Barat terus mendorong penyelesaian konflik, serangan terbaru ini menegaskan intensitas konflik yang masih berlangsung.

SUMBER:TRT World and Agencies
