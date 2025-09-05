Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan segera berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, setelah sebelumnya melakukan panggilan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin Eropa.

"Ya, saya akan melakukannya," kata Trump kepada seorang reporter yang menanyakan apakah ia berencana berbicara dengan pemimpin Kremlin tersebut, saat menghadiri makan malam di Gedung Putih bersama para eksekutif teknologi AS.

Pernyataan ini muncul di tengah serangan baru Rusia terhadap Ukraina. Di wilayah Kharkiv, tiga orang tewas pada Kamis malam ketika pasukan Rusia menyerang desa Khotymlia dengan drone, menurut gubernur regional Oleg Synegubov.

"Dua pria dan satu wanita tewas, dan dua lainnya terluka," katanya, menambahkan bahwa beberapa korban adalah pekerja perbaikan jalan.

Sebelumnya pada hari yang sama, dua staf Dewan Pengungsi Denmark tewas di wilayah Chernigiv, Ukraina utara, ketika sebuah roket Rusia menghantam area yang sedang dibersihkan dari ranjau.

Pejabat setempat mengatakan bahwa korban adalah pekerja kemanusiaan, sementara kementerian pertahanan Rusia membantah klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka menargetkan lokasi peluncuran drone jarak jauh.