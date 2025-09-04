POLITIK
Australia akan membayar $310 juta kepada korban skema utang kesejahteraan ilegal
Pembayaran historis ini bertujuan untuk menyelesaikan klaim utang yang salah selama bertahun-tahun dan menunggu persetujuan pengadilan, sementara pejabat menghadapi penyelidikan.
Pemerintah Australia mengakui Robodebt sebagai kegagalan administrasi publik. / Reuters
4 September 2025

Pemerintah Australia pada hari Kamis menyatakan telah menyetujui pembayaran kompensasi tambahan sebesar A$475 juta (setara dengan $308,66 juta) kepada korban program penagihan utang kesejahteraan ilegal, yang jika disetujui oleh pengadilan, akan menjadi penyelesaian gugatan kelompok terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Program tersebut, yang dikenal dengan nama “Robodebt”, mengejar ratusan ribu penerima kesejahteraan atas utang palsu yang dihitung oleh algoritma otomatis yang cacat antara tahun 2016 hingga 2019, hingga akhirnya pengadilan memutuskan bahwa program tersebut ilegal.

Sebuah penyelidikan oleh komisi kerajaan pemerintah menemukan bahwa "Robodebt" mendorong orang-orang rentan ke dalam utang yang lebih dalam dan menyebabkan beberapa kasus bunuh diri.

Penyelesaian terbaru ini membuat total biaya pengembalian dan kompensasi pemerintah mencapai A$2,4 miliar dan mengakhiri apa yang dianggap sebagai salah satu skandal administrasi publik terburuk dalam sejarah Australia.

Para korban Robodebt dan firma hukum Gordon Legal awalnya mengajukan gugatan kelompok pada tahun 2019. Pemerintah menyelesaikan kasus tersebut pada tahun 2020, dengan menyetujui pembayaran lebih dari A$720 juta untuk utang yang diklaim secara tidak sah, A$400 juta untuk tuntutan ilegal, dan A$112 juta sebagai kompensasi kepada 400.000 orang.

Para penggugat mengajukan banding setelah bukti baru ditemukan selama penyelidikan pemerintah.

"Menyelesaikan klaim ini adalah hal yang adil dan benar untuk dilakukan," kata Jaksa Agung Michelle Rowland dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa jika kompensasi ini disetujui oleh pengadilan, maka ini akan menjadi penyelesaian gugatan kelompok terbesar dalam sejarah Australia.

‘Mekanisme kejam’

Peter Gordon, mitra senior dan pendiri Gordon Legal, menyambut baik penyelesaian ini, yang dapat meningkat menjadi A$548 juta dengan biaya hukum dan administrasi.

"Hari ini adalah hari pembenaran dan pengakuan bagi ratusan ribu warga Australia yang terkena dampak skandal Robodebt," katanya kepada wartawan.

Felicity Button, seorang korban Robodebt dan salah satu penggugat utama, mengatakan ada "rasa pahit manis, mengingat orang-orang yang mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki" akibat skema tersebut.

Program Robodebt dirancang untuk memastikan penerima kesejahteraan tidak melaporkan pendapatan secara kurang dan menerima pembayaran pemerintah secara berlebihan.

Namun, algoritma komputer dalam skema tersebut secara keliru menghitung bahwa ratusan ribu warga Australia memiliki utang, dan dengan pengawasan manusia yang sangat minim, berhasil menagih A$1,76 miliar.

Robodebt adalah kegagalan administrasi publik, sebuah "mekanisme kasar dan kejam, yang tidak adil maupun legal", yang membuat banyak orang merasa seperti penjahat, dan menyebabkan setidaknya tiga kasus bunuh diri yang diketahui, menurut temuan penyelidikan pemerintah.

SUMBER:Reuters
