Pemerintah Australia pada hari Kamis menyatakan telah menyetujui pembayaran kompensasi tambahan sebesar A$475 juta (setara dengan $308,66 juta) kepada korban program penagihan utang kesejahteraan ilegal, yang jika disetujui oleh pengadilan, akan menjadi penyelesaian gugatan kelompok terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Program tersebut, yang dikenal dengan nama “Robodebt”, mengejar ratusan ribu penerima kesejahteraan atas utang palsu yang dihitung oleh algoritma otomatis yang cacat antara tahun 2016 hingga 2019, hingga akhirnya pengadilan memutuskan bahwa program tersebut ilegal.

Sebuah penyelidikan oleh komisi kerajaan pemerintah menemukan bahwa "Robodebt" mendorong orang-orang rentan ke dalam utang yang lebih dalam dan menyebabkan beberapa kasus bunuh diri.

Penyelesaian terbaru ini membuat total biaya pengembalian dan kompensasi pemerintah mencapai A$2,4 miliar dan mengakhiri apa yang dianggap sebagai salah satu skandal administrasi publik terburuk dalam sejarah Australia.

Para korban Robodebt dan firma hukum Gordon Legal awalnya mengajukan gugatan kelompok pada tahun 2019. Pemerintah menyelesaikan kasus tersebut pada tahun 2020, dengan menyetujui pembayaran lebih dari A$720 juta untuk utang yang diklaim secara tidak sah, A$400 juta untuk tuntutan ilegal, dan A$112 juta sebagai kompensasi kepada 400.000 orang.

Para penggugat mengajukan banding setelah bukti baru ditemukan selama penyelidikan pemerintah.

"Menyelesaikan klaim ini adalah hal yang adil dan benar untuk dilakukan," kata Jaksa Agung Michelle Rowland dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa jika kompensasi ini disetujui oleh pengadilan, maka ini akan menjadi penyelesaian gugatan kelompok terbesar dalam sejarah Australia.