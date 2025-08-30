Turkiye memperingati Hari Kemenangan ke-103, yang menandai kemenangan penting dalam Pertempuran Dumlupinar pada tahun 1922 melawan pasukan Yunani yang menyerang.

Di bawah kepemimpinan pendiri Republik Turkiye, Mustafa Kemal Ataturk, kampanye militer yang merupakan bagian dari Serangan Besar dimulai pada 26 Agustus 1922. Kampanye ini memastikan kemerdekaan Turkiye dan berakhir pada 18 September di tahun yang sama.

Para sejarawan menekankan bahwa kemenangan yang dipimpin oleh Ataturk ini menunjukkan tekad Turkiye untuk memerintah sendiri dan keberadaan abadi di Anatolia.

Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, juga memperingati Hari Kemenangan bangsa Turkiye ini, dengan mengatakan bahwa ini bukan hanya kemenangan militer tetapi juga "menandai kebangkitan bangsa kita, perjuangan untuk eksistensi, dan kemerdekaan abadi."

"Tugas kita hari ini adalah membawa obor kemerdekaan, yang dinyalakan pada 30 Agustus, menuju masa depan yang lebih kuat dalam persatuan dan solidaritas," kata Erdogan pada hari Sabtu.

Kepala Masyarakat Sejarah Turkiye, Yuksel Ozgen, menyamakan kemenangan ini dengan Manzikert pada tahun 1071, menyebutnya sebagai deklarasi bahwa bangsa Turkiye akan tetap berakar di tanah Anatolia.

"Seperti halnya Pertempuran Manzikert membuka pintu wilayah ini dan memberi kita kesempatan untuk membangun cakrawala dan peradaban baru, begitu pula Serangan Besar dan kemenangan 30 Agustus menyatakan kepada dunia bahwa bangsa Turkiye akan tetap berada di Anatolia, bahwa kita akan bertahan, dan keberadaan ini akan berlangsung selamanya," kata Ozgen.

"[...] Serangan Besar merobek kain yang ingin dikenakan kekuatan imperialis kepada bangsa Turkiye. Ini adalah pukulan terhadap pola pikir yang ingin mengusir bangsa Turkiye dari Eropa dan kemudian dari Anatolia ke Asia Tengah."