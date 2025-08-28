Raksasa pertahanan Turkiye, Aselsan, telah menyerahkan 47 kendaraan kepada Angkatan Bersenjata Turkiye sebagai bagian dari sistem pertahanan udara terintegrasi baru negara tersebut yang disebut “Steel Dome”.

Pengiriman pada hari Rabu tersebut mencakup campuran sistem pertahanan udara, radar, dan peperangan elektronik, yang akan digunakan dalam proyek Steel Dome — perisai berlapis-lapis Turkiye yang dirancang untuk memperkuat perlindungan terhadap ancaman udara.

“Hari ini, kami memberikan kepada tentara kita yang heroik sistem Sky Dome, yang terdiri dari total 47 kendaraan senilai $460 juta, yang akan menanamkan rasa percaya diri pada teman dan rasa takut pada musuh,” kata Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah upacara peletakan batu pertama di Ankara.

Ia menambahkan bahwa dengan sistem pertahanan udara Steel Dome, Turkiye kini berada di “kelas yang berbeda” dalam hal pertahanan udara.

Digambarkan sebagai “payung keamanan” negara di langit, Steel Dome memberikan perlindungan bertahap dan terintegrasi terhadap ancaman di ketinggian rendah, menengah, dan tinggi melalui berbagai sistem pertahanan nasional yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Turkiye.

Salah satunya adalah meriam anti-pesawat Korkut dari Aselsan, yang memenuhi kebutuhan pertahanan di ketinggian rendah Angkatan Bersenjata v sebagai sistem yang efektif, mobile, dan cepat melawan ancaman.

Hisar-A+ dan Hisar-0+, yang dikembangkan oleh Aselsan dan Roketsan, adalah sistem buatan dalam negeri untuk ketinggian rendah dan menengah yang memberikan perlindungan efektif terhadap pesawat, rudal jelajah, kendaraan udara tak berawak (UAV), dan helikopter.