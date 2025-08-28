Ketua Parlemen Turkiye telah mengadakan sesi luar biasa Parlemen pada hari Jumat untuk membahas serangan Israel di Gaza, genosida, penindasan, dan kebijakan kelaparan.

Kantor Ketua Parlemen menyatakan pada hari Rabu bahwa Numan Kurtulmus mengadakan sesi luar biasa Parlemen sesuai dengan Pasal 93 Konstitusi dan Pasal 7 Peraturan Tata Tertib Parlemen.

Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, juga diharapkan memberikan penjelasan kepada anggota parlemen selama sesi luar biasa tersebut.

Israel telah membunuh hampir 63.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023.