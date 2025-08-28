Ketua Parlemen Turkiye telah mengadakan sesi luar biasa Parlemen pada hari Jumat untuk membahas serangan Israel di Gaza, genosida, penindasan, dan kebijakan kelaparan.
Kantor Ketua Parlemen menyatakan pada hari Rabu bahwa Numan Kurtulmus mengadakan sesi luar biasa Parlemen sesuai dengan Pasal 93 Konstitusi dan Pasal 7 Peraturan Tata Tertib Parlemen.
Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, juga diharapkan memberikan penjelasan kepada anggota parlemen selama sesi luar biasa tersebut.
Israel telah membunuh hampir 63.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023.
Blokade penuh Israel terhadap wilayah Palestina tersebut, yang diberlakukan sejak awal Maret, telah menciptakan kondisi bencana bagi 2,4 juta penduduk Gaza, menyebabkan kelaparan, penyakit yang meluas, dan runtuhnya layanan penting.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang yang dilakukannya di wilayah tersebut.