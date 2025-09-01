Saat kapal-kapal perang elit Angkatan Laut Turkiye melintasi Selat Istanbul pekan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan memuji kekuatan maritim negara tersebut dan memaparkan peta jalan masa depan dengan doktrin Blue Homeland sebagai pusat pertahanan laut.
Parade angkatan laut ini merupakan bagian dari Teknofest selama tiga hari, festival teknologi dan kedirgantaraan unggulan Turkiye yang biasanya dikenal dengan inovasi sipil dan militer serta pameran drone.
Namun kali ini, festival tersebut mengambil karakter yang berbeda.
Inklusi parade angkatan laut skala penuh menghubungkan acara ini secara langsung dengan Mavi Vatan, atau doktrin Blue Homeland — strategi maritim Ankara yang menekankan kedaulatan atas laut sekitarnya, khususnya Laut Aegea, Laut Hitam, dan Mediterania Timur.
Armada tersebut mencakup beberapa platform angkatan laut paling canggih milik Turkiye: TCG Anadolu, kapal serbu amfibi unggulan Turkiye; TCG Savarona yang bersejarah, yang awalnya dibeli oleh pemerintah Turkiye dan dihadiahkan kepada Mustafa Kemal Ataturk serta dipulihkan dalam beberapa tahun terakhir sebagai simbol warisan nasional; TCG Orucreis, TCG Istanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar, dan kapal selam TCG Hizirreis.
Kerumunan orang berbaris di kedua sisi Selat Istanbul, melambaikan bendera Turkiye saat armada melintas dari Jembatan Yavuz Sultan Selim menuju Dolmabahce, di mana Presiden Erdogan dan Ibu Negara Emine Erdogan menyaksikan upacara dari Kantor Kepresidenan Dolmabahce.
Kapal-kapal tersebut memberikan penghormatan 21 tembakan meriam dan salam tradisional angkatan laut saat melintas, menandai salah satu upacara maritim paling signifikan dalam sejarah Turkiye modern.
Puluhan ribu orang berkumpul di sepanjang tepi laut, menegaskan perpaduan antara tontonan populer dan pesan negara dalam acara tersebut.
Presiden Erdogan menekankan simbolisme ini dengan pernyataan tajam yang disampaikan dalam upacara: “Jika pedang telah terhunus, tidak ada ruang untuk kata-kata.”
Para pengamat menafsirkan ini sebagai pesan yang ditujukan baik kepada audiens domestik, untuk membangkitkan kebanggaan nasional, maupun kepada rival regional, sebagai sinyal kesiapan Turkiye untuk mempertahankan hak-hak maritimnya.
Pesan strategis di balik parade
Di luar bendera dan penghormatan, penyelenggaraan parade ini bukan sekadar tontonan. Dengan mengaitkan Teknofest dengan doktrin Blue Homeland, Ankara menempatkan kedaulatan maritim sebagai inti dari narasi nasionalnya. Doktrin ini menegaskan hak-hak Turkiye di Laut Aegea, Laut Hitam, dan Mediterania Timur. Tujuannya tidak hanya sebagai pencegahan dan posisi hukum, tetapi juga sebagai pernyataan ambisi.
Profesor Mesut Hakki Casin, seorang ahli hukum internasional dan keamanan, menggambarkan upacara ini sebagai “sebuah deklarasi niat.”
Casin menekankan bahwa waktu pelaksanaan demonstrasi ini bukanlah kebetulan.
Tanggal 26 Agustus menandai baik Pertempuran Malazgirt tahun 1071 maupun Kemenangan Besar tahun 1922. Menghubungkan kemenangan masa lalu dengan strategi masa kini, Erdogan sendiri, berbicara di Malazgirt awal pekan itu, menyatakan: “Jika pedang telah terhunus, tidak ada ruang untuk kata-kata.”
“Mengadakan operasi ini pada 26 Agustus sangat simbolis,” ujar Casin kepada TRT World. “Perintah bersejarah Ataturk ‘Tentara, target pertama Anda adalah Mediterania!’ bergema di sini. Doktrin Blue Homeland adalah kelanjutan visi tersebut selama seratus tahun.”
Bagi para arsitek doktrin ini, simbolisme hanyalah salah satu lapisan. Pada intinya, Mavi Vatan adalah tentang kemampuan. Pengoperasian TCG Anadolu, kapal serbu amfibi pertama Turkiye dan platform angkatan laut terbesar yang pernah ada, menjadi pusat pesan tersebut.
Laksamana Muda Purnawirawan Cihat Yayci, arsitek utama doktrin Mavi Vatan, menolak upaya untuk meremehkan peran kapal tersebut.
“TCG Anadolu bukan sekadar kapal pendarat, seperti yang dikatakan beberapa orang,” ujarnya kepada TRT World.
“Ini adalah kapal serbu amfibi multi-fungsi — secara efektif sebuah pangkalan terapung. Kapal ini membawa pasukan darat, tank, infanteri marinir, UAV, UCAV, helikopter, dan, ketika diperoleh, jet lepas landas vertikal. Kapal ini mengintegrasikan kekuatan darat, udara, dan laut ke dalam satu platform.”
Kemampuan tersebut, menurut Yayci, menempatkan Turkiye ke dalam kategori elit di NATO. “Dari 32 anggota NATO, hanya enam negara yang memiliki kemampuan proyeksi kekuatan sejati,” katanya. “Dengan TCG Anadolu, Turkiye bergabung dengan kelompok eksklusif ini.”
Kedaulatan mutlak
Parade ini juga membawa pesan hukum. Dengan mengarahkan armada melalui Bosphorus, Ankara menegaskan kembali kedaulatannya atas Selat Turkiye — sebuah kontrol yang diabadikan dalam Konvensi Montreux 1936.
Casin menekankan bahwa ini bukanlah isyarat kosong: “Ini menegaskan kembali kedaulatan mutlak Turkiye atas Bosphorus dan Dardanella di bawah Konvensi Montreux 1936. Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, ini menyoroti peran Turkiye sebagai kekuatan penstabil sambil mencegah eskalasi lebih luas antara NATO dan Rusia.”
Yayci memberikan penekanan yang sama pada industri pertahanan yang memungkinkan pertunjukan kekuatan seperti itu.
Hanya satu dekade lalu, Angkatan Laut bergantung pada pemasok asing untuk kapal perang, pemeliharaan, dan senjata. Saat ini, melalui proyek pembangunan kapal MİLGEM, Turkiye memproduksi korvet, fregat, dan bahkan radar, sonar, serta sistem misil canggih secara domestik.
“Angkatan Laut Turkiye, dengan keahlian yang terakumulasi selama beberapa dekade, telah mencapai posisi yang sangat signifikan ini berkat strategi industri pertahanan nasional dan domestik kami,” ujarnya.
Kehadiran kapal pesiar Ataturk yang telah dipulihkan, Savarona, yang berlayar bersama kapal-kapal canggih seperti Anadolu dan Istanbul, secara simbolis menjembatani momen pendirian Turkiye dengan ambisi kontemporernya.
Seperti yang disimpulkan Profesor Casin, parade ini “bukan sekadar parade tetapi deklarasi bahwa Turkiye akan menjaga hak dan kepentingannya di Mediterania, Aegea, dan Laut Hitam.” Yayci menggemakan hal ini dalam istilah yang lebih luas: “Dari masa lalu ke masa depan, Turkiye sedang membangun Angkatan Laut harapan, yang melindungi, mencegah, dan menginspirasi.”