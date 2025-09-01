Saat kapal-kapal perang elit Angkatan Laut Turkiye melintasi Selat Istanbul pekan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan memuji kekuatan maritim negara tersebut dan memaparkan peta jalan masa depan dengan doktrin Blue Homeland sebagai pusat pertahanan laut.

Parade angkatan laut ini merupakan bagian dari Teknofest selama tiga hari, festival teknologi dan kedirgantaraan unggulan Turkiye yang biasanya dikenal dengan inovasi sipil dan militer serta pameran drone.

Namun kali ini, festival tersebut mengambil karakter yang berbeda.

Inklusi parade angkatan laut skala penuh menghubungkan acara ini secara langsung dengan Mavi Vatan, atau doktrin Blue Homeland — strategi maritim Ankara yang menekankan kedaulatan atas laut sekitarnya, khususnya Laut Aegea, Laut Hitam, dan Mediterania Timur.

Armada tersebut mencakup beberapa platform angkatan laut paling canggih milik Turkiye: TCG Anadolu, kapal serbu amfibi unggulan Turkiye; TCG Savarona yang bersejarah, yang awalnya dibeli oleh pemerintah Turkiye dan dihadiahkan kepada Mustafa Kemal Ataturk serta dipulihkan dalam beberapa tahun terakhir sebagai simbol warisan nasional; TCG Orucreis, TCG Istanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar, dan kapal selam TCG Hizirreis.

Kerumunan orang berbaris di kedua sisi Selat Istanbul, melambaikan bendera Turkiye saat armada melintas dari Jembatan Yavuz Sultan Selim menuju Dolmabahce, di mana Presiden Erdogan dan Ibu Negara Emine Erdogan menyaksikan upacara dari Kantor Kepresidenan Dolmabahce.

Kapal-kapal tersebut memberikan penghormatan 21 tembakan meriam dan salam tradisional angkatan laut saat melintas, menandai salah satu upacara maritim paling signifikan dalam sejarah Turkiye modern.

Puluhan ribu orang berkumpul di sepanjang tepi laut, menegaskan perpaduan antara tontonan populer dan pesan negara dalam acara tersebut.

Presiden Erdogan menekankan simbolisme ini dengan pernyataan tajam yang disampaikan dalam upacara: “Jika pedang telah terhunus, tidak ada ruang untuk kata-kata.”

Para pengamat menafsirkan ini sebagai pesan yang ditujukan baik kepada audiens domestik, untuk membangkitkan kebanggaan nasional, maupun kepada rival regional, sebagai sinyal kesiapan Turkiye untuk mempertahankan hak-hak maritimnya.

Pesan strategis di balik parade

Di luar bendera dan penghormatan, penyelenggaraan parade ini bukan sekadar tontonan. Dengan mengaitkan Teknofest dengan doktrin Blue Homeland, Ankara menempatkan kedaulatan maritim sebagai inti dari narasi nasionalnya. Doktrin ini menegaskan hak-hak Turkiye di Laut Aegea, Laut Hitam, dan Mediterania Timur. Tujuannya tidak hanya sebagai pencegahan dan posisi hukum, tetapi juga sebagai pernyataan ambisi.

Profesor Mesut Hakki Casin, seorang ahli hukum internasional dan keamanan, menggambarkan upacara ini sebagai “sebuah deklarasi niat.”

Casin menekankan bahwa waktu pelaksanaan demonstrasi ini bukanlah kebetulan.

Tanggal 26 Agustus menandai baik Pertempuran Malazgirt tahun 1071 maupun Kemenangan Besar tahun 1922. Menghubungkan kemenangan masa lalu dengan strategi masa kini, Erdogan sendiri, berbicara di Malazgirt awal pekan itu, menyatakan: “Jika pedang telah terhunus, tidak ada ruang untuk kata-kata.”