ASIA
2 menit membaca
Personel Militer Indonesia siap pertahankan Natuna, wilayah strategis di perbatasan utara
Letjen Kunto Arief Wibowo pastikan kesiapan pasukan dan infrastruktur militer di Natuna dalam menghadapi potensi ancaman di perbatasan utara Indonesia.
Personel Militer Indonesia siap pertahankan Natuna, wilayah strategis di perbatasan utara
Kapal Penjaga Pantai China dan Kapal Angkatan Laut Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. / Reuters
18 Agustus 2025

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I menegaskan kesiapan penuh personel militer Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan di Natuna, wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, kawasan yang sedang menjadi sengketa geopolitik.

Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, Panglima Kogabwilhan I, kepada Antara mengatakan, "Sebagai garis depan pertahanan Indonesia, Natuna memiliki posisi yang sangat strategis. Kami siap mempertahankan tanah air di wilayah ini." 

Pernyataan tersebut disampaikan usai upacara pengibaran bendera Merah Putih berukuran 20x10 meter di Pantai Piwang, Bunguran Timur, Natuna, sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80.

Kunjungan Letjen Kunto ke Natuna ini merupakan yang kedua kalinya. Kunjungan pertama berfokus pada pemetaan wilayah, sementara kunjungan kedua difokuskan pada penilaian kesiapan pasukan dan perkembangan infrastruktur militer.

Dalam upaya memperkuat pertahanan, Kogabwilhan I berencana menaikkan status Pangkalan Udara Raden Sadjad menjadi tipe A, yang akan meningkatkan kapasitas operasional dan kemampuan menampung alutsista dan personel militer. Selain itu, unit tugas Korps Marinir yang selama ini bersifat sementara akan diubah menjadi unit organik permanen dengan markas di Natuna, memberikan kekuatan militer yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Direkomendasikan

Letjen Kunto juga menekankan pentingnya meningkatkan semangat dan patriotisme prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan. Kehadiran pimpinan tertinggi di lapangan menjadi dorongan moral bagi personel yang mengawal kedaulatan Indonesia di garis terdepan.

Natuna, sebagai gerbang utara Indonesia, tidak hanya memiliki nilai strategis geografis, tapi juga geopolitik, khususnya terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Kehadiran militer yang kuat di sana menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah perairannya.

Langkah strategis penguatan pertahanan di Natuna ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan daya tangkal nasional dan mengamankan wilayah perbatasan yang rentan terhadap potensi ancaman luar.

TerkaitTRT Global - Indonesia kerahkan TNI untuk merampungkan proyek Jalan Trans Papua
SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us