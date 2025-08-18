Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I menegaskan kesiapan penuh personel militer Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan di Natuna, wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, kawasan yang sedang menjadi sengketa geopolitik.

Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, Panglima Kogabwilhan I, kepada Antara mengatakan, "Sebagai garis depan pertahanan Indonesia, Natuna memiliki posisi yang sangat strategis. Kami siap mempertahankan tanah air di wilayah ini."

Pernyataan tersebut disampaikan usai upacara pengibaran bendera Merah Putih berukuran 20x10 meter di Pantai Piwang, Bunguran Timur, Natuna, sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80.

Kunjungan Letjen Kunto ke Natuna ini merupakan yang kedua kalinya. Kunjungan pertama berfokus pada pemetaan wilayah, sementara kunjungan kedua difokuskan pada penilaian kesiapan pasukan dan perkembangan infrastruktur militer.

Dalam upaya memperkuat pertahanan, Kogabwilhan I berencana menaikkan status Pangkalan Udara Raden Sadjad menjadi tipe A, yang akan meningkatkan kapasitas operasional dan kemampuan menampung alutsista dan personel militer. Selain itu, unit tugas Korps Marinir yang selama ini bersifat sementara akan diubah menjadi unit organik permanen dengan markas di Natuna, memberikan kekuatan militer yang lebih responsif dan berkelanjutan.