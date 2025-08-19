Sebuah ledakan di sumur minyak ilegal di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, telah menewaskan tiga orang, melukai dua lainnya, dan memaksa sekitar 800 warga mengungsi, kata pejabat setempat pagi ini.

Kebakaran terjadi pada hari Minggu di Dusun Gendono, Desa Gandu, dan terus berkobar, dengan api terlihat membumbung tinggi di atas lokasi kejadian. Pihak berwenang mengatakan bahwa semburan minyak mentah dan gas telah mempersulit upaya pemadaman kebakaran. Petugas polisi dan relawan masih dikerahkan untuk mengamankan area tersebut.

Pemerintah Kabupaten Blora telah mendirikan posko evakuasi dan dapur umum di Balai Desa Gandu untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi warga yang mengungsi.

"Hingga Senin malam, jumlah pengungsi telah mencapai 800 orang. Untuk keamanan, kami menyiagakan sekitar 100 personel," ujar Luluk Kusuma, Kepala Dinas Sosial setempat, kepada para wartawan, seperti dikutip Jakarta Globe.