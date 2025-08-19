ASIA
2 menit membaca
Perdamaian di perbatasan menjadi fokus utama dalam kunjungan diplomat senior China, Wang ke India
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengadakan pembicaraan dengan rekannya Subrahmanyam Jaishankar, dan juga diperkirakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi selama kunjungan tiga hari ke New Delhi.
Perdamaian di perbatasan menjadi fokus utama dalam kunjungan diplomat senior China, Wang ke India
Wang tiba di ibu kota India pada hari Senin untuk kunjungan selama dua hari. / AP
16 jam yang lalu

Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, telah memulai pembicaraan dengan mitranya dari China, Wang Yi, di New Delhi. Dalam pertemuan tersebut, Jaishankar menekankan bahwa hubungan positif antara kedua negara tetangga hanya dapat tercapai jika ada perdamaian di perbatasan mereka.

Wang tiba di ibu kota India pada hari Senin untuk kunjungan dua hari. Selama kunjungan ini, ia akan mengadakan putaran ke-24 pembicaraan perbatasan dengan Penasihat Keamanan Nasional India, Ajit Doval, dan juga bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

"Diskusi mengenai isu perbatasan ini sangat penting karena dasar dari setiap momentum positif dalam hubungan kita adalah kemampuan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan di wilayah perbatasan," kata Jaishankar kepada Wang dalam pernyataan pembukaannya.

Jaishankar juga menekankan pentingnya bagi kedua negara untuk menarik kembali pasukan yang telah dikerahkan di sepanjang perbatasan yang disengketakan di Himalaya bagian barat, sejak bentrokan mematikan pada tahun 2020.

Modi akan mengunjungi China

Direkomendasikan

Kunjungan Wang ini berlangsung beberapa hari sebelum Modi melakukan perjalanan ke China, kunjungan pertamanya dalam tujuh tahun, untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), sebuah kelompok politik dan keamanan regional yang juga mencakup Rusia.

Hubungan antara kedua negara memburuk tajam setelah bentrokan militer di perbatasan Himalaya yang disengketakan pada musim panas 2020, yang menyebabkan 20 tentara India dan 4 tentara Tiongkok tewas.

Hubungan antara kedua raksasa Asia ini mulai membaik pada Oktober, setelah New Delhi dan Beijing mencapai kesepakatan penting untuk meredakan ketegangan militer di perbatasan Himalaya mereka, menyusul pembicaraan antara Presiden China Xi Jinping dan Modi di Rusia.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us