Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, telah memulai pembicaraan dengan mitranya dari China, Wang Yi, di New Delhi. Dalam pertemuan tersebut, Jaishankar menekankan bahwa hubungan positif antara kedua negara tetangga hanya dapat tercapai jika ada perdamaian di perbatasan mereka.

Wang tiba di ibu kota India pada hari Senin untuk kunjungan dua hari. Selama kunjungan ini, ia akan mengadakan putaran ke-24 pembicaraan perbatasan dengan Penasihat Keamanan Nasional India, Ajit Doval, dan juga bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

"Diskusi mengenai isu perbatasan ini sangat penting karena dasar dari setiap momentum positif dalam hubungan kita adalah kemampuan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan di wilayah perbatasan," kata Jaishankar kepada Wang dalam pernyataan pembukaannya.

Jaishankar juga menekankan pentingnya bagi kedua negara untuk menarik kembali pasukan yang telah dikerahkan di sepanjang perbatasan yang disengketakan di Himalaya bagian barat, sejak bentrokan mematikan pada tahun 2020.

Modi akan mengunjungi China