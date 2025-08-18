Australia meluncurkan latihan militer gabungan terbesarnya dengan Filipina, kedua negara menggelar latihan tembak langsung, manuver pertempuran, dan serangan di kota pesisir Puerto Princesa, Palawan, sebuah kota pesisir yang menghadap Laut Cina Selatan yang disengketakan.

Lebih dari 3.600 personel berpartisipasi dalam latihan ini, yang menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran atas perilaku Beijing yang semakin asertif di kawasan tersebut.

Latihan yang disebut ALON—yang berarti "gelombang" dalam bahasa Tagalog—dirancang untuk menyoroti kemampuan militer Australia. Pasukan yang berpartisipasi akan mengerahkan peralatan canggih, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, jet tempur F/A-18, pesawat angkut C-130, sistem anti-tank Javelin, dan senjata penembak jitu yang digunakan oleh pasukan khusus.

Pejabat pertahanan Australia mengonfirmasi bahwa perwakilan dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Indonesia akan mengamati latihan tersebut.

Pejabat senior Angkatan Laut Australia, Justin Jones, mengatakan latihan gabungan ini mencerminkan dedikasi Canberra terhadap keamanan regional.

"Latihan ini menunjukkan komitmen Australia untuk bekerja sama dengan para mitra guna menjaga kawasan di mana kedaulatan dihormati, hukum internasional ditegakkan, dan negara-negara bebas dari paksaan," ujarnya dalam pernyataan tertulis di situs resmi Kementerian Pertahanan Australia.

Latihan gabungan yang akan berlanjut hingga 29 Agustus ini akan memberikan kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dan menguji proyeksi kekuatan lintas jarak di Indo-Pasifik, tambah Jones.

Australia adalah satu-satunya negara selain Amerika Serikat yang memiliki perjanjian pasukan kunjungan dengan Filipina, yang mengizinkan latihan tempur skala besar di wilayah masing-masing.