Australia meluncurkan latihan militer gabungan terbesarnya dengan Filipina, kedua negara menggelar latihan tembak langsung, manuver pertempuran, dan serangan di kota pesisir Puerto Princesa, Palawan, sebuah kota pesisir yang menghadap Laut Cina Selatan yang disengketakan.
Lebih dari 3.600 personel berpartisipasi dalam latihan ini, yang menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran atas perilaku Beijing yang semakin asertif di kawasan tersebut.
Latihan yang disebut ALON—yang berarti "gelombang" dalam bahasa Tagalog—dirancang untuk menyoroti kemampuan militer Australia. Pasukan yang berpartisipasi akan mengerahkan peralatan canggih, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, jet tempur F/A-18, pesawat angkut C-130, sistem anti-tank Javelin, dan senjata penembak jitu yang digunakan oleh pasukan khusus.
Pejabat pertahanan Australia mengonfirmasi bahwa perwakilan dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Indonesia akan mengamati latihan tersebut.
Pejabat senior Angkatan Laut Australia, Justin Jones, mengatakan latihan gabungan ini mencerminkan dedikasi Canberra terhadap keamanan regional.
"Latihan ini menunjukkan komitmen Australia untuk bekerja sama dengan para mitra guna menjaga kawasan di mana kedaulatan dihormati, hukum internasional ditegakkan, dan negara-negara bebas dari paksaan," ujarnya dalam pernyataan tertulis di situs resmi Kementerian Pertahanan Australia.
Latihan gabungan yang akan berlanjut hingga 29 Agustus ini akan memberikan kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dan menguji proyeksi kekuatan lintas jarak di Indo-Pasifik, tambah Jones.
Australia adalah satu-satunya negara selain Amerika Serikat yang memiliki perjanjian pasukan kunjungan dengan Filipina, yang mengizinkan latihan tempur skala besar di wilayah masing-masing.
Manila telah menandatangani perjanjian serupa dengan Jepang—yang akan berlaku bulan depan—dan sedang berunding dengan negara-negara seperti Prancis dan Kanada untuk memperluas kemitraan pertahanannya.
Di sisi lain, China mengkritik jaringan pengaturan dan tata kelola keamanan yang semakin berkembang, menyebut latihan multinasional di atau dekat Laut Cina Selatan sebagai upaya Washington dan sekutunya untuk "bersatu" melawan Beijing.
Laut China Selatan yang disengketakan tersebut, yang merupakan rute pelayaran global utama, telah menyaksikan konfrontasi berulang antara pasukan China dan Filipina. Negara-negara pengklaim lain di wilayah tersebut antara lain Indonesia, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.
Ketegangan meningkat awal pekan ini ketika sebuah kapal angkatan laut China bertabrakan dengan kapal penjaga pantai China saat berupaya menghalangi kapal penjaga pantai Filipina di dekat Beting Scarborough.
Kedutaan Besar Australia di Manila mengecam apa yang disebutnya "perilaku berbahaya dan tidak profesional" oleh kapal-kapal China, menekankan perlunya pengendalian diri dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Sebagai tanggapan, AS mengirimkan dua kapal perang di dekat beting tersebut pada hari Rabu dalam operasi kebebasan navigasi, menantang klaim dan pembatasan teritorial Beijing yang ekspansif.
Australia juga telah melaporkan pertemuan langsung dengan pasukan China. Pada bulan Februari, pejabat pertahanan mengatakan sebuah jet tempur J-16 China melepaskan suar dalam jarak 30 meter dari pesawat pengintai P-8 Australia di wilayah udara internasional, yang meningkatkan ketegangan lebih lanjut tentang risiko militer dan geopolitik di Asia-Pasifik.