Pada suatu malam di bulan Agustus 2017, Lucky Karim yang berusia empat belas tahun terbangun oleh suara tembakan. Suara tembakan itu begitu dekat hingga ia bisa merasakannya di dadanya.

Di desanya, Maungdow, di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, masyarakat telah belajar mengenali kekerasan melalui suara. Kadang-kadang kekerasan itu datang dalam ledakan singkat, tetapi kali ini berbeda.

“Ada tembakan tanpa henti di sekitar kami, dan mereka (militer) mulai membakar rumah-rumah kami tiga hari sebelum kami pergi,” kata Karim kepada TRT World melalui panggilan Zoom dari Chicago.

Militer Myanmar, yang didukung oleh massa Buddha, melancarkan kampanye brutal di Negara Bagian Rakhine, membunuh ribuan warga Rohingya pribumi, membakar seluruh desa, dan memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh, serta melakukan perjalanan berbahaya ke Indonesia dan Malaysia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian menyebut serangan tahun 2017 itu sebagai “contoh buku teks pembersihan etnis.” Kelompok-kelompok hak asasi manusia menggunakan istilah yang lebih tegas: genosida.

Mengenang malam ketika ia dan keluarganya melarikan diri dari rumah mereka pada 25 Agustus 2017, keluarga Lucky awalnya berpikir mereka bisa bersembunyi di hutan selama beberapa hari, seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya, lalu kembali.

“Kami pikir orang-orang hanya akan bersembunyi di sekitar dan kami akan kembali ke rumah setelah satu atau dua hari,” katanya. “Karena ini adalah sesuatu yang sering kami alami di Negara Bagian Rakhine.”

Namun, mereka berjalan selama tujuh hari di bawah hujan, mengikuti kelompok warga desa yang bergerak lambat menuju perbatasan Bangladesh. Perjalanan itu sangat lambat karena hanya satu orang yang bisa melintasi perbatasan pada satu waktu. Mereka harus menunggu hingga pukul tiga pagi, saat tentara dan pejabat tertidur, untuk menyelinap dengan tenang.

“Butuh hampir tiga bulan bagi kami untuk menetap, menemukan tempat berlindung sendiri, dan kemudian menerima jatah makanan dari Program Pangan Dunia,” katanya.

Dan ketika mereka melintasi perbatasan, satu-satunya yang menunggu mereka adalah ketidakpastian dan area kosong tanpa tempat berlindung atau mata pencaharian.

Lucky ditempatkan di sebuah pemukiman pengungsi yang luas di Cox’s Bazar, Bangladesh selatan. Kini, tempat itu menjadi kamp pengungsi terbesar di dunia, menampung lebih dari satu juta Rohingya.

Ia adalah salah satu dari lebih dari satu juta Rohingya yang telah dianiaya karena menjadi Muslim dan minoritas di Myanmar. Sejak 1983, Myanmar, negara dengan mayoritas Buddha, telah mencabut kewarganegaraan Muslim Rohingya, menjadikan mereka populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia.

Saat genosida terhadap Muslim Rohingya memasuki tahun kedelapan, populasi ini terus sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk perlindungan, makanan, air, tempat tinggal, dan layanan kesehatan.

Dengan sedikit atau tanpa liputan, kampanye brutal Myanmar terhadap Muslim Rohingya mencapai puncaknya pada Agustus 2024, menurut United States Institute of Peace, menjadikan suara-suara seperti Lucky semakin penting.

Selama hampir enam tahun, Lucky tinggal di sana, menolak untuk membiarkan pengungsian mendefinisikan dirinya.

Dari kamp pengungsian ke kongres