Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, dibebaskan pada hari Jumat dari tuduhan pencemaran nama baik kerajaan, menghilangkan salah satu ancaman terhadap dinasti politiknya yang telah mendominasi politik Thailand selama dua dekade.

Keluarga Thaksin telah lama berseteru dengan elite pro-militer dan pro-monarki di negara itu, yang memandang gerakan populis mereka sebagai ancaman terhadap tatanan sosial tradisional Thailand.

Perjalanan mereka sebagai kekuatan yang menentukan dalam politik Thailand telah berlangsung dalam bentuk kudeta, protes jalanan, dan kasus pengadilan, saat mereka berjuang untuk menguasai kekuasaan di kerajaan tersebut.

Thaksin, yang kini berusia 76 tahun, sebelumnya menghadapi ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara berdasarkan undang-undang yang mengkriminalisasi kritik terhadap Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya. Namun, ia dibebaskan setelah persidangan yang berlangsung selama dua bulan.

"Pengadilan menolak tuduhan terhadap Thaksin, dengan alasan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup," kata pengacaranya, Winyat Chatmontree, kepada wartawan di Pengadilan Kriminal Thailand di Bangkok.

Namun, dinasti politiknya masih menghadapi tekanan, dengan putrinya, Paetongtarn Shinawatra, saat ini diskors sebagai perdana menteri dan menghadapi keputusan pengadilan minggu depan yang dapat membuatnya dicopot dari jabatannya.

Thaksin meninggalkan pengadilan sebelum pengacaranya, tersenyum dan mengatakan kepada pers bahwa kasusnya "dibatalkan" tanpa memberikan komentar lebih lanjut.

"Pengadilan telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi saya rasa kita belum bisa santai," kata Kamol Orahanta, seorang pedagang makanan berusia 66 tahun, di antara sekitar 150 pendukung Thaksin yang berkumpul di luar pengadilan.

"Saya percaya masih ada beberapa pembenci yang akan mencoba menjatuhkannya dengan cara lain," tambahnya kepada AFP.

Kasus ini berasal dari pernyataan Thaksin satu dekade lalu di media Korea Selatan terkait kudeta militer tahun 2014 yang menggulingkan adiknya, Yingluck.

Bahkan setelah pembebasannya, AFP mencatat bahwa mereka tidak dapat melaporkan komentarnya secara rinci, karena undang-undang lese-majeste Thailand yang ketat dapat memicu tuntutan pidana hanya dengan mengutip pernyataan tersebut.

Warisan politik yang terpolarisasi