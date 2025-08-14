Robot humanoid yang digerakkan kecerdasan buatan memainkan pertandingan sepak bola 5 lawan 5 pertama di dunia yang sepenuhnya otonom dalam babak penyisihan World Humanoid Robot Games di Beijing, lapor harian milik pemerintah Global Times.

Sebelumnya, pertandingan hanya dibatasi untuk format 3 lawan 3. Dalam format baru ini, setiap tim menurunkan dua penyerang, dua bek, dan seorang penjaga gawang. Robot-robot tersebut mengambil posisi saat kick-off, lalu mulai melakukan tekel, mengoper, dan menembak tanpa kendali manusia.

Beberapa robot sempat terjatuh akibat benturan, namun segera bangkit dan kembali bermain. Sorakan penonton terdengar setiap kali gol tercipta. Pertandingan berlangsung selama 40 menit, terbagi menjadi dua babak masing-masing 15 menit dengan jeda 10 menit.