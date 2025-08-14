BISNIS DAN TEKNOLOGI
Robot humanoid bertenaga AI mainkan pertandingan sepak bola pertama dunia di China
World Humanoid Robot Games memulai debut format baru dengan robot melakukan tekel, oper, dan tembakan tanpa kendali manusia, di tengah persaingan lebih dari 500 mesin dalam 26 cabang olahraga.
Dalam format baru, setiap tim menurunkan dua penyerang, dua bek, dan satu penjaga gawang. / Foto: AP
14 Agustus 2025

Robot humanoid yang digerakkan kecerdasan buatan memainkan pertandingan sepak bola 5 lawan 5 pertama di dunia yang sepenuhnya otonom dalam babak penyisihan World Humanoid Robot Games di Beijing, lapor harian milik pemerintah Global Times.

Sebelumnya, pertandingan hanya dibatasi untuk format 3 lawan 3. Dalam format baru ini, setiap tim menurunkan dua penyerang, dua bek, dan seorang penjaga gawang. Robot-robot tersebut mengambil posisi saat kick-off, lalu mulai melakukan tekel, mengoper, dan menembak tanpa kendali manusia.

Beberapa robot sempat terjatuh akibat benturan, namun segera bangkit dan kembali bermain. Sorakan penonton terdengar setiap kali gol tercipta. Pertandingan berlangsung selama 40 menit, terbagi menjadi dua babak masing-masing 15 menit dengan jeda 10 menit.

Buku peraturan kompetisi ini terdiri dari hampir 70 halaman. Meski mirip sepak bola manusia, aturan ini memperbolehkan kontak fisik lebih banyak dan menyesuaikan kebutuhan khusus robot. Misalnya, setelah tendangan bebas, tim lawan harus menunggu 10 detik sebelum menantang, untuk memberi waktu AI mengeksekusi strategi.

World Humanoid Robot Games dimulai pada Kamis di Beijing dan akan berlangsung selama tiga hari, menampilkan lebih dari 500 robot dari 280 tim yang mewakili 16 negara. Total 538 nomor pertandingan dijadwalkan dalam 26 cabang olahraga, termasuk sepak bola, atletik, dan senam.

Ajang ini digelar setelah pertandingan sepak bola robot AI pertama di China pada 27 Juni di Beijing, yang menampilkan tim berformat 3 lawan 3.

SUMBER:AA
