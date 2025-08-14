Harga Bitcoin pada malam 14 Agustus mencapai rekor tertinggi baru, menurut data dari bursa kripto Binance. Harga Bitcoin melampaui $123,5 ribu, sebelum pertumbuhannya melambat.

Rekor sebelumnya sebesar $123,2 ribu tercatat pada 14 Juli. Pada siang hari 13 Agustus, Bitcoin diperdagangkan di level $120,6 ribu.

Bloomberg mencatat bahwa Bitcoin mengalami pertumbuhan stabil sepanjang tahun lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ini semakin cepat berkat kebijakan regulasi yang mendukung di Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, serta meningkatnya permintaan dari perusahaan publik, termasuk Strategy yang dipimpin oleh Michael Saylor.

Pada musim semi, Trump menginisiasi pembentukan cadangan nasional Bitcoin dan menandatangani perintah eksekutif untuk "memperkuat kepemimpinan AS dalam keuangan digital."