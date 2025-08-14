BISNIS DAN TEKNOLOGI
Harga Bitcoin capai all time high, pecahkan rekor tertinggi sepanjang masa
Harga Bitcoin di Binance pada dini hari tanggal 14 Agustus melampaui $123.500, memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa.
Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru, melampaui $123.500, 14 Agustus 2025. / Reuters
14 Agustus 2025

Harga Bitcoin pada malam 14 Agustus mencapai rekor tertinggi baru, menurut data dari bursa kripto Binance. Harga Bitcoin melampaui $123,5 ribu, sebelum pertumbuhannya melambat.

Rekor sebelumnya sebesar $123,2 ribu tercatat pada 14 Juli. Pada siang hari 13 Agustus, Bitcoin diperdagangkan di level $120,6 ribu.

Bloomberg mencatat bahwa Bitcoin mengalami pertumbuhan stabil sepanjang tahun lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ini semakin cepat berkat kebijakan regulasi yang mendukung di Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, serta meningkatnya permintaan dari perusahaan publik, termasuk Strategy yang dipimpin oleh Michael Saylor.

Pada musim semi, Trump menginisiasi pembentukan cadangan nasional Bitcoin dan menandatangani perintah eksekutif untuk "memperkuat kepemimpinan AS dalam keuangan digital."

Pada awal Agustus, ia memperluas akses rencana pensiun 401(k) ke aset kripto, properti, perusahaan swasta, dan aset alternatif lainnya.

Pemimpin Amerika tersebut menyebut Bitcoin sebagai "mata uang asli" dan percaya bahwa AS harus memanfaatkan keunggulan sebagai pelopor dalam membangun cadangan strategis mata uang kripto.

TerkaitTRT Global - Indonesia pertimbangkan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis
SUMBER:TRT Russian
