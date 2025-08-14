BISNIS DAN TEKNOLOGI
2 menit membaca
Sektor energi dan mineral tambah $8,6 miliar ke pendapatan non-pajak Indonesia di pertengahan 2025
Kontribusi terbesar PNBP berasal dari sektor mineral dan batu bara, yang memberikan Rp74,2 triliun. Kemudian dari sektor minyak dan gas bumi dengan kontribusi senilai Rp57,3 triliun.
Sektor energi dan mineral tambah $8,6 miliar ke pendapatan non-pajak Indonesia di pertengahan 2025
Kapal tongkang batu bara terlihat sedang mengantre untuk ditarik di sepanjang Sungai Mahakam di Samarinda. / Reuters
14 Agustus 2025

Sektor energi dan mineral Indonesia berhasil memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp138,8 triliun atau sekitar $8,6 miliar sepanjang paruh pertama tahun 2025. Meskipun harga minyak mentah dan batu bara mengalami penurunan, penerimaan non-pajak dari sektor ini tetap kuat dan telah mencapai lebih dari setengah target tahunan sebesar Rp254,5 triliun, menurut data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan dalam konferensi pers bahwa pencapaian ini menunjukkan ketangguhan sektor energi di tengah dinamika harga komoditas global. "Harga minyak mentah dan batu bara sedang turun, tetapi kami tetap akan mengejar target Rp254,5 triliun. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kami untuk melakukannya," ujarnya.

Kontribusi terbesar PNBP berasal dari sektor mineral dan batu bara, yang memberikan Rp74,2 triliun. Kemudian dari sektor minyak dan gas bumi dengan kontribusi sebesar Rp57,3 triliun. 

Sementara itu, energi baru dan terbarukan serta konservasi energi hanya memberikan sekitar Rp1 triliun, meskipun pemerintah terus mendorong transisi ke energi hijau.

Investasi energi meningkat 

Direkomendasikan

Bahlil juga melaporkan kenaikan investasi di sektor energi sepanjang semester pertama 2025. Total realisasi investasi mencapai $13,9 miliar atau sekitar Rp225 triliun, naik 24,1 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar $11,2 miliar. “Ini adalah angka tertinggi dalam lima tahun terakhir,” kata Bahlil.

Sebagian besar investasi berasal dari sektor minyak dan gas yang mencapai $8,1 miliar, diikuti oleh mineral dan batu bara sebesar US$3,1 miliar. Sektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) memberikan $0,8 miliar, sedangkan sektor kelistrikan mendapat US$1,9 miliar. Bahlil juga menegaskan bahwa investasi ini telah menciptakan sekitar 753 ribu lapangan kerja.

Produksi migas juga menunjukkan hasil positif dengan produksi minyak mentah mencapai 608,1 ribu barel per hari pada Juni 2025, melampaui target APBN yang sebesar 605 ribu barel per hari. Produksi gas bumi semester pertama juga melampaui target, dengan rata-rata 1.199,7 MBOEPD atau 119 persen dari target.

Produksi batu bara mencapai 357,6 juta ton selama enam bulan pertama 2025, sekitar 48,34 persen dari target tahunan 739,7 juta ton. Sekitar 104,6 juta ton di antaranya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri sesuai dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

Dengan kinerja kuat dan investasi yang meningkat, sektor energi dan mineral Indonesia diperkirakan akan terus menjadi sumber penggerak utama perekonomian nasional di tengah upaya transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

TerkaitTRT Global - PDB Indonesia kuartal kedua lampaui ekspektasi dengan pertumbuhan tercepat dalam dua tahun
SUMBER:TRT Indonesia
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us