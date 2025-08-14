Indonesia sedang mempersiapkan langkah besar dalam sistem pemerintahan digital dengan rencana deregulasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Inisiatif ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Nasional Ekonomi (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan bahwa pemerintah sedang menyempurnakan kerangka kerja untuk menyederhanakan regulasi melalui teknologi AI.

Langkah ini merupakan bagian dari program pengembangan Teknologi Pemerintahan atau GovTech yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi publik sekaligus mengurangi pelanggaran dan kecurangan dalam proses regulasi.

“Kami saat ini sedang bekerja pada deregulasi berbasis AI, yang rencananya akan kami presentasikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika ini berhasil, maka pelanggaran dan kecurangan pasti akan berkurang,” ujar Luhut di Jakarta pada Rabu, yang dikutip oleh Antara News.

Deregulasi berbasis AI ini nantinya akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS), platform perizinan bisnis elektronik Indonesia yang sudah berjalan.

Proses ini juga menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko, yang menuntut koordinasi erat antara DEN dan Kementerian Investasi dan Hilir. “Kami berkoordinasi dengan Menteri Investasi karena ada PP 28. Saat ini, kami sedang bekerja untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem AI,” tambah Luhut.