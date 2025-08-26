Universitas Indonesia (UI), institusi pendidikan tinggi tertua di Indonesia, telah menyampaikan permintaan maaf setelah menghadapi reaksi keras atas undangan seorang akademisi pro-Israel ke sebuah acara akademik universitas tersebut baru-baru ini.

Pihak universitas mengakui bahwa mereka lalai dalam melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh sebelum memberikan undangan tersebut.

Kontroversi ini bermula dari partisipasi Prof. Peter Berkowitz, seorang peneliti senior di Hoover Institution, Stanford University, AS yang diundang untuk berbicara dalam program orientasi mahasiswa pascasarjana UI. Berkowitz sebelumnya membela tindakan Israel di Gaza, pandangan yang sangat kontras dengan dukungan jangka panjang Indonesia dan kebijakan luar negeri terhadap kemerdekaan Palestina.

Dalam pernyataan resmi, juru bicara UI, Arie Afriansyah, mengakui kesalahan tersebut dan menekankan bahwa insiden tersebut akan menjadi pelajaran bagi institusi pendidikan terbaik negara ini.