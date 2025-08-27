Prancis mengembalikan tiga tengkorak era kolonial yang selama 128 tahun disimpan di sebuah museum Paris ke Madagaskar, termasuk satu yang diyakini milik Raja Toera, seorang penguasa asal Madagaskar yang tewas dibunuh pasukan Prancis.

Tengkorak yang diyakini milik Raja Toera bersama dua lainnya dari kelompok etnis Sakalava itu diserahkan secara resmi dalam sebuah upacara di Kementerian Kebudayaan Prancis pada Selasa.

Prancis dalam beberapa tahun terakhir berupaya menghadapi masa lalunya sebagai negara kolonial dengan mengembalikan artefak dan sisa-sisa manusia dari museum-museumnya ke negara asalnya.

Menteri Kebudayaan Prancis Rachida Dati menyebut pengembalian tengkorak yang sebelumnya tersimpan di Museum Sejarah Alam Nasional Paris ini sebagai “peristiwa bersejarah” bagi hubungan Prancis dan Madagaskar.

“Upacara ini juga menjadi simbol penyelesaian proses sejarah, ilmiah, dan memorial antara kedua negara,” ujarnya.