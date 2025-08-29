Aktivitas militer Israel meningkat pada hari Jumat di wilayah selatan Suriah dengan pesawat tempur terbang di atas provinsi Quneitra dan Daraa, serta pasukan darat memasuki wilayah Suriah.

Media pemerintah Suriah, Alikhbariah, melaporkan bahwa kendaraan militer Israel maju ke desa Samadaniyah Timur di pedesaan Quneitra dan menggerebek sebuah rumah tinggal.

Belum ada informasi langsung mengenai korban jiwa.

Pelanggaran ini menandai kelanjutan dari pelanggaran kedaulatan Suriah oleh Israel, yang mencakup serangan udara dan operasi darat di wilayah selatan negara tersebut.

Laporan terbaru mengenai aktivitas militer Israel ini muncul di tengah upaya Amerika Serikat untuk mendorong kesepakatan keamanan antara Israel dan Suriah.