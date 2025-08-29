DUNIA
1 menit membaca
Israel melakukan serangan udara dan darat yang intensif di selatan Suriah
Pesawat tempur militer mengawasi langit Quneitra dan Daraa sementara pasukan darat melakukan serangan ke desa-desa di pedesaan Quneitra.
Israel melakukan serangan udara dan darat yang intensif di selatan Suriah
Serangan-serangan ini menandai kelanjutan pelanggaran kedaulatan Suriah oleh Israel yang berulang kali terjadi. / Reuters
29 Agustus 2025

Aktivitas militer Israel meningkat pada hari Jumat di wilayah selatan Suriah dengan pesawat tempur terbang di atas provinsi Quneitra dan Daraa, serta pasukan darat memasuki wilayah Suriah.

Media pemerintah Suriah, Alikhbariah, melaporkan bahwa kendaraan militer Israel maju ke desa Samadaniyah Timur di pedesaan Quneitra dan menggerebek sebuah rumah tinggal.

Belum ada informasi langsung mengenai korban jiwa.

Pelanggaran ini menandai kelanjutan dari pelanggaran kedaulatan Suriah oleh Israel, yang mencakup serangan udara dan operasi darat di wilayah selatan negara tersebut.

Laporan terbaru mengenai aktivitas militer Israel ini muncul di tengah upaya Amerika Serikat untuk mendorong kesepakatan keamanan antara Israel dan Suriah.

Direkomendasikan

Setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember lalu, Israel telah melancarkan ratusan serangan yang menargetkan situs militer dan aset di seluruh Suriah, termasuk jet tempur, sistem rudal, dan instalasi pertahanan udara, menurut laporan.

Israel juga memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan Suriah dengan merebut zona penyangga demiliterisasi, sebuah langkah yang melanggar perjanjian pelepasan tahun 1974 dengan Suriah.

Assad, yang memerintah Suriah dengan tangan besi selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada bulan Desember, mengakhiri rezim Partai Ba'ath yang telah berkuasa sejak 1963.

Sebuah pemerintahan transisi baru yang dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa dibentuk pada bulan Januari.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us