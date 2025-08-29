Menandai momen penting dalam diplomasi global, Prancis, Inggris, dan Jerman minggu ini menghentikan negosiasi nuklir penting dengan Iran di Jenewa tanpa mencapai kesepakatan.
Dikenal secara kolektif sebagai E3, ketiga negara tersebut memutuskan untuk menggunakan mekanisme 'snapback' sanksi PBB terhadap Iran guna memaksa negara mayoritas Syiah itu mematuhi inspeksi penuh oleh IAEA terhadap fasilitas nuklirnya.
Dalam sebuah surat, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot memberi tahu Dewan Keamanan PBB tentang ketidakpatuhan Iran terhadap JCPOA, dan bahwa mereka memicu prosedur snapback agar eskalasi nuklir Teheran tidak berlanjut lebih jauh.
Namun, ia menyebutkan bahwa ketiga kekuatan Eropa tersebut terbuka untuk negosiasi selama periode 30 hari sebelum sanksi mulai berlaku.
Hingga batas waktu 18 Oktober untuk berakhirnya jendela snapback dalam kesepakatan tersebut, ada harapan bahwa Iran akan menyetujui inspeksi komprehensif oleh IAEA dan terlibat dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat.
Namun, setelah satu bulan, sanksi yang mencakup sektor keuangan, perbankan, hidrokarbon, dan pertahanan Iran akan diberlakukan kembali.
Apa yang sebenarnya dicapai oleh E3?
Meskipun Moskow dan China menentang langkah ini dan Iran mengancam akan memberikan ‘konsekuensi’, muncul pertanyaan apakah E3 menggunakan alat ini hanya karena 'sunset clause'—sebutan lain untuk mekanisme snapback—akan segera berakhir.
Singkatnya, pembicaraan ini gagal sebelum ada kemajuan atau langkah-langkah membangun kepercayaan yang dibahas.
Meskipun E3 memicu mekanisme ini sebagai upaya terakhir, Eropa mungkin secara praktis keluar dari gambaran setelah langkah ini. Salah langkah dalam strategi, E3 bertindak sebelum mengatur jalur diplomatik yang jelas.
Dan ada risiko bahwa langkah ini akan menjadi bumerang.
Jika tujuan E3 adalah membawa Iran kembali ke meja perundingan, Teheran telah mengecam langkah ini sebagai "tidak berdasar" dan "ilegal" serta memperingatkan akan menghentikan kerja sama dengan IAEA. Alih-alih mendapatkan konsesi dari Iran, E3 mungkin telah mendorongnya lebih jauh.
Kesepakatan dengan E3 adalah peluang bagus untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomatik, tetapi kesempatan untuk menghidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tampaknya telah hilang.
Ditandatangani pada 2015 antara AS, Iran, China, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mencegah Teheran membuat senjata nuklir dengan menghapus sanksi ekonomi, JCPOA praktis runtuh setelah Washington keluar pada 2018, setahun setelah Donald Trump menjabat sebagai Presiden.
Setelah beberapa waktu, Iran dituduh melanggar kesepakatan nuklir dengan memperkaya uranium hingga 60 persen, hanya beberapa langkah dari tingkat kemurnian 90 persen yang diperlukan untuk senjata nuklir. Iran diduga memiliki cukup bahan untuk enam bom.
Menuntut penghapusan penuh sanksi, Iran enggan membahas masalah ini dengan AS, sehingga E3 sebagai penandatangan JCPOA mengadakan beberapa putaran diskusi yang tidak membuahkan hasil.
Namun, karena tidak sabar, AS dan Israel tiba-tiba bergerak untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran pada Juli, yang menyebabkan perang 12 hari antara Teheran dan Tel Aviv.
Minggu ini, inspektur nuklir kembali ke Iran untuk pertama kalinya sejak serangan AS-Israel, tetapi Iran menyatakan bahwa kembalinya inspektur IAEA tidak berarti dimulainya kembali kerja sama penuh dengan mereka.
Apakah sanksi snapback efektif?
Secara pragmatis, ancaman snapback mungkin kuat secara simbolis dan menjadi alat pengungkit yang kuat pada masa awal JCPOA, tetapi mungkin tidak terlalu berguna dalam praktik hari ini.
Dalam analisis kebijakan mereka tahun 2022 untuk Washington Institute, Henry Rome, seorang rekan senior, dan Louis Dugit-Gros, seorang rekan tamu, menulis bahwa sanksi ekonomi di bawah mekanisme snapback kemungkinan hanya berdampak marginal dibandingkan dengan sanksi sekunder AS yang sudah ada, dan mungkin hanya menjadi "tombol darurat diplomatik" daripada alat negosiasi yang efektif.
Dan meskipun mungkin tidak menghalangi Iran, pemicu mekanisme snapback akan dianggap sebagai "tanda pasti bahwa pembicaraan telah gagal."
Setelah ini, tidak ada jalan kembali ke JCPOA dan semua kompromi serta upaya yang telah dilakukan untuk menyusun kesepakatan nuklir akan sia-sia, begitu pula upaya untuk menghidupkannya kembali dalam beberapa tahun terakhir.
Keputusan snapback ini dapat memicu krisis terburuk dalam hubungan Iran dengan Barat. Memicunya tanpa alternatif diplomatik yang jelas dapat memperburuk masalah tanpa memastikan kepatuhan Iran terhadap aturan IAEA.
Selanjutnya, kelompok garis keras dalam pemerintahan Teheran mungkin menggunakan pembaruan sanksi sebagai alasan untuk membenarkan kemajuan nuklir yang tidak terkendali.
Selain itu, Iran dapat merespons dengan menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Menurut International Crisis Group, Teheran dapat memilih untuk mengakhiri perjanjian 1974 dengan IAEA yang menentukan parameter pengawasan nuklirnya.
Dan akhirnya, Teheran kemungkinan akan semakin mengandalkan mitra alternatif seperti Rusia dan China, terus mendiversifikasi perdagangannya dari sistem pembayaran Barat untuk membuat sanksi semakin tidak berarti.
Dengan mendekatkan diri ke Moskow dan Beijing, Iran akan memiliki lebih banyak insentif untuk memperdalam hubungan energi, pertahanan, dan ekonomi, sehingga semakin mengurangi pengaruh Eropa.
Berusaha memblokir snapback, Moskow dan China telah mengedarkan rancangan resolusi di antara 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang kesepakatan hingga 18 April 2026.
Bertujuan untuk memberi lebih banyak waktu bagi Teheran, mereka mencoba menetralkan sanksi dengan menyerukan penangguhan 'tindakan substantif apa pun.'
Namun, mekanisme snapback tidak dapat diveto setelah dipicu, dan sanksi yang terkandung dalam enam resolusi PBB yang ditangguhkan akan diberlakukan pada 18 Oktober, dan kesepakatan JCPOA 2015 akan berakhir.
Dengan menekan terlalu keras, Eropa mungkin telah menghancurkan apa yang tersisa dari struktur rapuh JCPOA. Mendapatkan dukungan Rusia dan China mungkin merupakan strategi yang lebih praktis.