Menandai momen penting dalam diplomasi global, Prancis, Inggris, dan Jerman minggu ini menghentikan negosiasi nuklir penting dengan Iran di Jenewa tanpa mencapai kesepakatan.

Dikenal secara kolektif sebagai E3, ketiga negara tersebut memutuskan untuk menggunakan mekanisme 'snapback' sanksi PBB terhadap Iran guna memaksa negara mayoritas Syiah itu mematuhi inspeksi penuh oleh IAEA terhadap fasilitas nuklirnya.

Dalam sebuah surat , Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot memberi tahu Dewan Keamanan PBB tentang ketidakpatuhan Iran terhadap JCPOA, dan bahwa mereka memicu prosedur snapback agar eskalasi nuklir Teheran tidak berlanjut lebih jauh.

Namun, ia menyebutkan bahwa ketiga kekuatan Eropa tersebut terbuka untuk negosiasi selama periode 30 hari sebelum sanksi mulai berlaku.

Hingga batas waktu 18 Oktober untuk berakhirnya jendela snapback dalam kesepakatan tersebut, ada harapan bahwa Iran akan menyetujui i nspeksi komprehensif oleh IAEA dan terlibat dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat.

Namun, setelah satu bulan, sanksi yang mencakup sektor keuangan, perbankan, hidrokarbon, dan pertahanan Iran akan diberlakukan kembali.

Apa yang sebenarnya dicapai oleh E3?

Meskipun Moskow dan China menentang langkah ini dan Iran mengancam akan memberikan ‘ konsekuensi ’ , muncul pertanyaan apakah E3 menggunakan alat ini hanya karena ' sunset clause '—sebutan lain untuk mekanisme snapback—akan segera berakhir.

Singkatnya, pembicaraan ini gagal sebelum ada kemajuan atau langkah-langkah membangun kepercayaan yang dibahas.

Meskipun E3 memicu mekanisme ini sebagai upaya terakhir, Eropa mungkin secara praktis keluar dari gambaran setelah langkah ini. Salah langkah dalam strategi, E3 bertindak sebelum mengatur jalur diplomatik yang jelas.

Dan ada risiko bahwa langkah ini akan menjadi bumerang.

Jika tujuan E3 adalah membawa Iran kembali ke meja perundingan, Teheran telah mengecam langkah ini sebagai "tidak berdasar" dan " ilegal " serta memperingatkan akan menghentikan kerja sama dengan IAEA. Alih-alih mendapatkan konsesi dari Iran, E3 mungkin telah mendorongnya lebih jauh.

Kesepakatan dengan E3 adalah peluang bagus untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomatik, tetapi kesempatan untuk menghidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tampaknya telah hilang.

Ditandatangani pada 2015 antara AS, Iran, China, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mencegah Teheran membuat senjata nuklir dengan menghapus sanksi ekonomi, JCPOA praktis runtuh setelah Washington keluar pada 2018 , setahun setelah Donald Trump menjabat sebagai Presiden.

Setelah beberapa waktu, Iran dituduh melanggar kesepakatan nuklir dengan memperkaya uranium hingga 60 persen , hanya beberapa langkah dari tingkat kemurnian 90 persen yang diperlukan untuk senjata nuklir. Iran diduga memiliki cukup bahan untuk enam bom.

Menuntut penghapusan penuh sanksi, Iran enggan membahas masalah ini dengan AS, sehingga E3 sebagai penandatangan JCPOA mengadakan beberapa putaran diskusi yang tidak membuahkan hasil.