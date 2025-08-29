Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk memperdalam kerja sama strategis dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, atau yang dikenal sebagai 2+2 Dialogue, yang digelar di Canberra pada Kamis.

Pertemuan ini mempertemukan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong serta Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richard Marles. Forum tersebut menjadi agenda penting untuk membahas keamanan kawasan, kerja sama pertahanan, hingga dinamika global yang semakin kompleks.

“Kerja sama bilateral ini juga ditujukan untuk memperkuat sektor pertahanan dan kebijakan luar negeri, khususnya kontribusi kita dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan,” ujar Sugiono dalam sambutan pembukaannya.

Salah satu capaian utama adalah pembentukan Dialog Maritim Indonesia–Australia, yang akan melengkapi berbagai inisiatif dalam kerangka Maritime Domain Awareness.

“Sebagai dua negara yang berbatasan laut, Indonesia dan Australia perlu membawa kerja sama maritim ke tingkat yang lebih maju,” tegas Sugiono.

Selain isu maritim, pembahasan juga mencakup peningkatan latihan gabungan lintas matra, pembangunan postur pertahanan teritorial, serta kerja sama menghadapi tantangan keamanan non-tradisional, dengan penekanan pada pentingnya stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Komitmen perdamaian kawasan