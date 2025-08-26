Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) memperluas kerja sama dengan Vietnam Coast Guard melalui rangkaian kegiatan maritim yang berlangsung di Jakarta sejak Senin (25/8). Kerja sama ini mencakup patroli gabungan di perairan perbatasan, latihan bersama di laut, pertukaran personel, serta program pelatihan teknis.

Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Irvansyah, mengatakan bahwa patroli terkoordinasi tengah dijajaki untuk menekan aktivitas ilegal sekaligus memperkuat stabilitas keamanan di perairan Indonesia dan ASEAN. “Kerja sama ini akan meningkatkan kemampuan kami dalam menjaga keamanan maritim sekaligus mempererat hubungan diplomatik dengan Vietnam,” ujarnya saat menyambut kapal Vietnam Coast Guard CSB-8001 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Agenda kunjungan delegasi Vietnam

Kapal CSB-8001, salah satu armada tercanggih milik Vietnam Coast Guard, berangkat dari Ho Chi Minh City pada 21 Agustus lalu dalam misi diplomasi maritim. Delegasi yang dipimpin langsung Komandan Vietnam Coast Guard dijadwalkan berada di Indonesia hingga Jumat (29/8). Selama kunjungan, mereka akan mengikuti sejumlah kegiatan, mulai dari dialog bilateral, olahraga bersama, pelatihan teknis, hingga kunjungan budaya di Jakarta.

Selain itu, latihan bersama di laut juga akan digelar untuk menguji kesiapsiagaan kedua pihak dalam operasi pencarian dan penyelamatan, penanggulangan insiden maritim, serta upaya bersama menghadapi potensi bencana di laut.