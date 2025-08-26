Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada hari Selasa membela tunjangan perumahan bulanan sebesar 50 juta rupiah (senilai $3.000) untuk anggota DPR, dengan menjelaskan bahwa tunjangan tersebut hanya diberikan selama satu tahun.

Pernyataan ini muncul sehari setelah protes terhadap kebijakan tersebut memanas hingga berujung bentrokan di luar kompleks parlemen di Jakarta.

“Anggota DPR menerima 50 juta rupiah per bulan dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Uang ini dimaksudkan untuk membayar kontrak rumah selama masa jabatan lima tahun. Setelah Oktober 2025, tunjangan ini tidak akan diberikan lagi,” kata Dasco kepada media lokal seperti dilaporkan oleh Jakarta Globe .

Ia menjelaskan bahwa total pembayaran sebesar 600 juta rupiah ($36.000) per anggota DPR dimaksudkan untuk menutupi biaya sewa selama masa jabatan lima tahun mereka, yang akan berakhir pada 2029.

Pengumuman ini menyusul demonstrasi pada hari Senin, di mana ribuan mahasiswa, pekerja, dan aktivis turun ke jalan memprotes tunjangan perumahan dan kenaikan gaji parlemen lainnya. Para demonstran menuduh anggota DPR tidak peka terhadap rakyat biasa yang tengah berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup.

Bentrokan dengan polisi terjadi ketika para demonstran mencoba menerobos barikade di sekitar Gedung DPR. Pihak berwenang merespons dengan gas air mata dan meriam air, serta menahan 312 orang, termasuk 205 anak di bawah umur, menurut pejabat setempat.

Beberapa demonstran menyalakan kembang api dan membakar sepeda motor selama kerusuhan, sementara rekaman televisi menunjukkan pengunjuk rasa membawa bendera dari manga Jepang ‘One Piece’, yang kini menjadi simbol yang sering muncul dalam protes sipil di Indonesia.