Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada Senin meresmikan pembentukan Badan Industri Mineral, lembaga baru yang bertugas mengelola serta mengembangkan hilirisasi sumber daya mineral strategis nasional.

Badan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola mineral kritis, termasuk logam tanah jarang, yang memiliki peran penting bagi industri pertahanan dan ekonomi nasional.

Presiden juga melantik Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sebagai Kepala Badan Industri Mineral di Istana Merdeka, Jakarta. Pengangkatan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 77/P Tahun 2025 tentang Penunjukan Kepala Badan Industri Mineral.

“Badan ini akan mengelola industri material strategis yang berkaitan dengan sektor pertahanan, karena material strategis sangat penting untuk kedaulatan bangsa sekaligus bagi peningkatan ekonomi kita,” ujar Brian.

Fokus pada material strategis