Pakistan menuduh India melanggar Perjanjian Air Indus (Indus Waters Treaty/IWT) dengan mengirimkan peringatan banjir melalui saluran diplomatik, bukan melalui mekanisme resmi yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Islamabad menyebut langkah tersebut sebagai "pelanggaran serius terhadap hukum internasional." Peringatan itu disampaikan sehari setelah Komisi Tinggi India di Islamabad memperingatkan otoritas Pakistan tentang tingginya level banjir di Sungai Tawi yang berada di wilayah Kashmir yang dikelola India.

Pada April lalu, New Delhi mengumumkan bahwa perjanjian yang telah berlangsung selama beberapa dekade itu ditangguhkan sementara setelah menuduh Pakistan terlibat dalam serangan di wilayah Kashmir yang dikelola India, yang menewaskan 26 orang, sebagian besar adalah wisatawan.

Pakistan membantah keterlibatan dalam serangan tersebut dan menuntut penyelidikan internasional. "Pada 24 Agustus 2025, India menyampaikan peringatan banjir melalui saluran diplomatik, bukan melalui Komisi Air Indus seperti yang diwajibkan dalam Perjanjian Air Indus," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan, seraya menambahkan bahwa penangguhan sepihak oleh India dapat memiliki "konsekuensi negatif yang signifikan bagi perdamaian dan stabilitas di Asia Selatan."

Perjanjian bersejarah di bawah tekanan