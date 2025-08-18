IKLIM
Banjir bandang menewaskan delapan orang di utara China: Media lokal
Sebuah sungai di dekat Bayannur meluap, menghanyutkan para pengunjung tenda beberapa minggu setelah hujan lebat mematikan di Beijing, para ahli menyalahkan ekstrem monsun yang dipicu perubahan iklim.
Pandangan udara menunjukkan rumah-rumah dan tambak ikan yang terendam banjir setelah beberapa hari hujan lebat di Qingyuan, China pada 8 Agustus 2025. / Reuters
18 Agustus 2025

Setidaknya delapan orang tewas akibat banjir bandang di China utara, menurut laporan media pemerintah pada Minggu (17/8). Empat orang lainnya masih dinyatakan hilang, sementara musim monsun Asia Timur terus menimbulkan kekacauan di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini.

Tebing sungai yang melintasi padang rumput Mongolia Dalam jebol sekitar pukul 14.00 GMT pada Sabtu, menghanyutkan 13 pengunjung tenda di pinggiran kota Bayannur, pusat pertanian utama. Satu orang berhasil diselamatkan.

China telah menghadapi beberapa minggu cuaca ekstrem sejak Juli, diguyur hujan lebat yang lebih tinggi dari biasanya, dengan monsun yang terhenti di wilayah utara dan selatan.

Para ahli cuaca menyebut pola yang berubah-ubah ini terkait dengan krisis iklim, yang membuat pejabat kesulitan mengatasi banjir bandang yang memaksa ribuan orang mengungsi dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi miliaran dolar.

Bayannur menjadi salah satu basis produksi pangan dan minyak penting nasional, sekaligus pusat pemeliharaan dan pengolahan domba.

