Setidaknya delapan orang tewas akibat banjir bandang di China utara, menurut laporan media pemerintah pada Minggu (17/8). Empat orang lainnya masih dinyatakan hilang, sementara musim monsun Asia Timur terus menimbulkan kekacauan di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini.

Tebing sungai yang melintasi padang rumput Mongolia Dalam jebol sekitar pukul 14.00 GMT pada Sabtu, menghanyutkan 13 pengunjung tenda di pinggiran kota Bayannur, pusat pertanian utama. Satu orang berhasil diselamatkan.

China telah menghadapi beberapa minggu cuaca ekstrem sejak Juli, diguyur hujan lebat yang lebih tinggi dari biasanya, dengan monsun yang terhenti di wilayah utara dan selatan.

Para ahli cuaca menyebut pola yang berubah-ubah ini terkait dengan krisis iklim, yang membuat pejabat kesulitan mengatasi banjir bandang yang memaksa ribuan orang mengungsi dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi miliaran dolar.

Bayannur menjadi salah satu basis produksi pangan dan minyak penting nasional, sekaligus pusat pemeliharaan dan pengolahan domba.