Hujan deras di barat laut Pakistan pada Senin sempat menghentikan operasi penyelamatan dan penyaluran bantuan selama beberapa jam, sebelum akhirnya kembali dilanjutkan di wilayah tersebut. Sejak Jumat, banjir bandang telah menewaskan lebih dari 300 orang, kata pejabat setempat.

Hujan lebat itu merenggut banyak nyawa dan menyebabkan kerusakan di sejumlah distrik utara, dengan sebagian besar korban meninggal akibat banjir bandang, menurut Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional (NDMA).

Di daerah perbukitan, hujan memicu banjir bandang serta longsoran lumpur dan bebatuan yang menyapu rumah, bangunan, kendaraan, hingga barang-barang warga.

“Rasanya seperti hari kiamat,” kata Sahil Khan, mahasiswa berusia 24 tahun, kepada Reuters TV saat menggambarkan banjir bandang tersebut. “Semua orang ketakutan. Anak-anak pun takut. Mereka tidak bisa tidur.”

Distrik Buner menjadi wilayah terdampak paling parah dengan lebih dari 200 korban jiwa.

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Khyber Pakhtunkhwa (PDMA) pada Senin mengumumkan dana bantuan sebesar 800 juta rupee Pakistan (sekitar 2,82 juta dolar AS) untuk pemerintah distrik yang terdampak, sesuai instruksi pemerintah provinsi, lapor Dawn.

Dana terpisah senilai 500 juta rupee (sekitar 1,76 juta dolar AS) juga dialokasikan khusus untuk distrik Buner.