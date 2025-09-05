Beberapa SPBU Shell dan BP di Jakarta mengalami kelangkaan bahan bakar selama beberapa pekan terakhir, dengan beberapa lokasi menangguhkan penjualan produk utama mereka. Kelangkaan ini menyoroti tekanan pasokan di distributor bahan bakar swasta seiring kuota impor terbatas.

Shell Indonesia menyatakan bensin tidak tersedia di sejumlah SPBU hingga pemberitahuan lebih lanjut, sementara layanan lain seperti Shell V-Power Diesel, Shell Select, Shell Recharge, dan workshop tetap beroperasi. Presiden Direktur Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengonfirmasi beberapa stasiun kehabisan jenis bahan bakar tertentu dan mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memulihkan pasokan.

BP-AKR juga mengalami kekurangan stok sporadis. Vanda Laura, Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya yang mengoperasikan SPBU BP, menyebut beberapa outlet menghadapi kelangkaan BP Ultimate dan BP 92. Pihaknya aktif mengoptimalkan distribusi, mencari pasokan domestik alternatif, dan menyiapkan skenario operasional agar layanan tetap tersedia.