Lima perusahaan pertahanan asal Turkiye berhasil masuk dalam daftar 100 perusahaan pertahanan paling bernilai di dunia pada 2025, menurut Defence News Top 100.

Aselsan menjadi perusahaan pertahanan Turkiye dengan nilai tertinggi, menempati peringkat 43 dengan pendapatan pertahanan sebesar 3,54 miliar dolar AS.

Sementara itu, Turkish Aerospace Industries (TAI) berada di peringkat 47, Roketsan di posisi 71, Asfat di peringkat 78, dan MKE di peringkat 80.

TAI naik tiga peringkat dibandingkan daftar tahun sebelumnya, ASFAT melonjak 16 peringkat, sementara MKE naik empat peringkat.

Di sisi lain, 10 besar perusahaan dalam daftar tersebut terdiri dari enam perusahaan asal AS, dua dari China, serta masing-masing satu dari Inggris dan Prancis.