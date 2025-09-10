Tragedi runtuhnya sebuah masjid di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, pada Minggu (8/9) lalu menelan korban jiwa. Hingga Selasa, jumlah korban meninggal tercatat empat orang, sementara puluhan lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban, Yuli (30), meninggal dunia pada Minggu malam setelah sempat dirawat dalam kondisi kritis di RS Ummi, Bogor.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 08.30 WIB, saat sekitar 150 warga menghadiri pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid berlantai dua tersebut. Di tengah jalannya acara, bangunan tiba-tiba ambruk dan menimpa para jemaah yang berada di dalam.

Kapolsek Ciomas, Kompol Iwan Wahyudi, mengatakan masjid yang relatif baru itu dibangun di lahan miring yang dinilai kurang stabil. “Biasanya hanya dipakai sekitar 30 orang untuk kegiatan keagamaan. Namun kali ini dihadiri 150 hingga 200 orang dari berbagai daerah sekitar,” ujarnya, dikutip dari Kompas.id.

Sedikitnya 85 orang mengalami luka-luka, dengan belasan korban masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit di Bogor dan Jakarta. Salah satu korban selamat, Nyai Sobariah (52), warga Sukaharja, menderita patah tulang panggul dan kini dirawat di RS PMI Bogor. “Saya baru sampai, belum sempat duduk, sudah terdengar bunyi retakan, lalu bangunan langsung ambruk,” tuturnya kepada The Jakarta Post.